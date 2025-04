Caterina Balivo allunga La Volta buona, un mese extra su Rai 1(e Bianca Guaccero beffata) La Volta Buona si allunga: aggiunte ben venti puntate extra del programma di Rai 1 condotto da Caterina Balivo. Il programma con Guaccero dovrà ancora attendere

Caterina Balivo non si ferma più e non vuole cedere il suo trono di regina di Rai 1. Il suo programma, La Volta Buona, non terminerà a fine maggio (come stabilito inizialmente), ma, proseguirà fino al 27 giugno 2025. La trasmissione ha ottenuto un prolungamento di un mese, grazie al grandissimo successo del format, che ha portato freschezza al palinsesto pomeridiano. Le migliorie apportate, rispetto all’anno scorso, hanno attirato l’attenzione del pubblico, rendendo lo slot post-pranzo uno dei più seguiti e discussi. Ma cosa ne sarà di Bianca Guaccero e del programma che avrebbe dovuto condurre? Vediamo tutti i dettagli.

La Rai ‘premia’ Caterina Balivo e La Volta Buona: aggiunto un mese extra

Buone (anzi, ottime) notizie per Caterina Balivo: il suo programma, La Volta Buona, non terminerà a fine maggio ma continuerà fino al 27 giugno 2025 (quasi un mese in più). Ma perché questa decisione? La risposta è semplice, i numeri sono più che buoni. Infatti, il programma, partito a settembre 2023, ha trovato il suo equilibrio grazie a ritocchi mirati che hanno reso il format più dinamico e coinvolgente. Gli ascolti positivi e la mancanza di concorrenza diretta hanno spinto la Rai a prolungarne la durata. Il salotto della Balivo si è ormai consolidato come uno spazio leggero ma ben strutturato, tra ospiti vip, attualità e intrattenimento, diventando un appuntamento fisso per il pubblico del pomeriggio. Complice anche Mediaset che, in modalità ‘bassa stagione’, non è incisiva.

Inoltre, stando a quanto riporta Bubinoblog.it, la prossima stagione del programma è già stata confermata. Caterina Balivo tornerà in onda dopo l’estate con nuove puntate del programma, che manterrà lo stesso stile e format: interviste, racconti personali e promozioni di nuovi show. Nonostante il contratto in scadenza, ci sono già conferme ufficiose sul suo ritorno a settembre con un progetto ancora più ricco. La stessa conduttrice ha fatto cenno al possibile rinnovo durante un’intervista.

Bianca Guaccero, il suo progetto è in dubbio

Il prolungamento de La Volta Buona, però, ha frenato un po’ l’entusiasmo di Bianca Guaccero, la quale era "in trattativa avanzata" per condurre un format che sarebbe andato in onda ogni giorno, dopo il TG1 delle 13:30, durante il periodo estivo. Il programma si sarebbe inserito nella fascia del primo pomeriggio di Rai 1, occupata solitamente da soap opera e da Estate in Diretta, versione estiva del noto talk. Angelo Mellone, direttore dell’intrattenimento daytime, tempo fa, lo ha descritto come un "format interamente dedicato all’estate". Ma con l’allungamento de La Volta Buona, il progetto potrebbe essere in dubbio. Qualora andasse in porto e se fosse Guaccero a condurlo, le resterebbe poco tempo per provare a fidelizzare il pubblico. Noi continueremo ad aggiornarvi.

