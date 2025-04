Le Iene, Federica Pellegrini diventa un caso: l’intervista sparisce dopo la bordata di Sinner su Rai1 Il servizio dello show di Veronica Gentili sulla “Divina” non è andato in onda ieri sera dopo le parole del tennista su Rai 1: la vicenda si tinge di giallo

È ancora polemica (a distanza) tra Federica Pellegrini e Jannik Sinner? Ieri martedì 29 aprile 2025 il tennista numero uno al mondo ha confessato tutto riguardo la squalifica per il caso Clostebol, rispondendo anche ai recenti attacchi della "Divina" e altri colleghi come Novak Đoković nel corso della sua intervista su Rai 1. Su Italia 1, invece, stando alle anticipazioni era previsto un servizio de Le Iene dedicato proprio a Federica Pellegrini, che invece non è andato in onda. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Jannik Sinner risponde a Federica Pellegrini nell’intervista su Rai 1

L’access prime time di Rai 1 di ieri martedì 29 aprile 2025 è stato "stravolto" dall’intervista esclusiva a Jannik Sinner. Bruno Vespa e Stefano De Martino hanno fatto spazio alle parole del tennista numero uno della classifica ATP a pochi giorni dall’inizio degli Internazionali di Roma, che segneranno il suo ritorno in campo dopo la squalifica per il caso Costebol. Sinner ha parlato proprio della vicenda costatagli tre mesi di squalifica per doping e tante, tantissime, polemiche, confessando a Gian Marco Chiocchi di avere pensato anche al ritiro. Incalzato dal direttore del Tg1, il tennista trentino ha risposto anche agli attacchi ricevuti nell’ultimo periodo, quando una vera e propria shitstorm si è abbattuta su di lui. "Ognuno è libero di dire ciò che vuole ed è libero di giudicare" ha spiegato Sinner riguardo i commenti ricevuti da altri atleti e colleghi come Novak Đoković. "Solo io so cosa è successo e cosa ho passato, non auguro a nessuno di passare una roba del genere da innocente" ha aggiunto il tennista, replicando anche alle parole accusatorie di Federica Pellegrini.

Le Iene, salta il servizio sulla ‘Divina’

Stando alle anticipazioni, nella serata di ieri martedì 19 aprile 2025 a Le Iene sarebbe dovuto andare in onda il servizio di Nicolò De Vitiis proprio su Federica Pellegrini, dedicato alle 48 ore trascorse insieme alla ‘Divina’. Nella puntata dello show ‘in nero’ ideato da Davide Parenti e condotto da Veronica Gentili e Max Angioni, tuttavia, non si è vista nemmeno l’ombra dell’ex campionessa di nuoto. Quest’ultima aveva recentemente accusato Jannik Sinner di essere stato "trattato diversamente rispetto al 99% degli altri atleti che hanno affrontato e pagato una negligenza per doping". Per una coincidenza difficile da credere tale, dunque, il servizio de Le Iene che sarebbe dovuto andare in onda pochi minuti dopo l’intervista a Sinner è stato ‘tagliato’ e (forse) rinviato.

