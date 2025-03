Federica Pellegrini, la foto col pancione su Instagram infiamma il web. Cosa succede (e le sue parole) L’ex nuotatrice veneta ha postato una foto sospetta sui social che ha acceso la fantasia dei fan, ma la verità è un’altra: cos’è successo e chi è incinta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Federica Pellegrini è di nuovo incinta? A poco più di un anno dalla nascita della figlia Matilde, l’ex nuotatrice di punta della Nazionale italiana ha postato su Instagram la foto di un pancione sospetto che ha alimentato la fantasia dei fan. Sui social, infatti, ha subito preso piede il rumor di un’eventuale nuova gravidanza, ma la realtà è ben diversa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Federica Pellegrini: la foto col pancione fa impazzire social

Nella giornata di ieri domenica 30 marzo 2025 Federica Pellegrini ha condiviso un post che ha scatenato i suoi fan sui social. Nello scatto pubblicato su Instagram, infatti, si può vedere un pancione sospetto in primo piano e la piccola Bianca (uno dei quattro cani dell’ex nuotatrice insieme a Vanessa, Rocky e Cesare) dormire teneramente appoggiata al ventre. A poco più di un anno dalla nascita di Matilde – la prima figlia nata dal matrimonio con Matteo Giunta, ex allenatore di Federica, con cui ha una relazione dal 2017 – la foto ha ovviamente infiammato il mondo del gossip e della cronaca rosa.

Sui social i fan sono subito impazziti di fronte a questo indizio, accogliendo subito la lieta (ma presunta) notizia. "Congratulazioni" "Auguri giganti!", "Una sorellina per Matilde" e tanti altri commenti si sono sprecati. A porre un freno alle voci, dunque, ci ha dovuto pensare la stessa Federica Pellegrini. "Ragazzi la pancia non è mia" ha scritto con tanto di risate l’ex nuotatrice, a cui si è aggiunto anche Matteo Giunta ironizzando "Io non c’entro nulla".

La verità sullo scatto di Federica Pellegrini: chi è incinta

Nessuna nuova gravidanza, dunque, per Federica Pellegrini, che ha spento sul nascere le indiscrezioni chiarendo subito l’equivoco. Il pancione pubblicato su Instagram appartiene infatti a Martina Carraro, altra ex nuotatrice della Nazionale italiana e grande amica di Federica anche fuori dall’acqua. Classe 1993, Martina è stata una delle migliori raniste italiane (conquistando anche un bronzo nei 100 rana ai Mondiali di Gwangju 2019) e ha sempre definito Federica Pellegrini "non solo un’amica, ma una sorella", come ribadito a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin. Dopo due anni dall’addio al nuoto agonistico Martina si è sposata con il collega Fabio Scozzoli, ex campione europeo e mondiale mistista e specialista nei 50 e 100 rana. A quasi tre anni dalle nozze, i due si si preparano dunque ad accogliere in famiglia un nuovo membro e a diventare genitori per la prima volta.

