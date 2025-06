Venezia oltre Jeff Bezos, i matrimoni da favola tra i canali: da Alice Campello a George Clooney Da Clooney a Bezos, passando per Salma Hayek e la Pellegrini: i matrimoni che hanno consacrato Venezia come la cornice più glamour per le nozze internazionali.

Quando si pensa al matrimonio perfetto, Venezia è una delle prime città che vengono in mente. Non solo per la sua bellezza senza tempo, ma anche perché negli anni si è trasformata nella scenografia prediletta dalle celebrità per dirsi "sì". L’ultima in ordine di tempo a cedere al fascino lagunare è stata la coppia formata da Jeff Bezos e Lauren Sánchez, che tra il 24 e il 26 giugno 2025 celebrerà un matrimonio blindatissimo e sontuoso, con oltre 250 ospiti selezionatissimi e un budget stimato tra i 10 e i 30 milioni di dollari.

Venezia oltre Bezos: il matrimonio da favola di George Clooney

A inaugurare la nuova era dei matrimoni hollywoodiani in laguna fu, senza dubbio, George Clooney. Il suo "sì" con Amal Alamuddin nel 2014 è rimasto impresso nell’immaginario collettivo: una cerimonia durata tre giorni, tra l’hotel Aman Venice, Palazzo Papadopoli, Ca’ Farsetti e l’iconico Hotel Cipriani. La coppia viaggiava su un motoscafo chiamato Amore, in uno scenario da film, accompagnata da ospiti come Matt Damon, Cindy Crawford, Bono e Anna Wintour: "Non potevamo immaginare un luogo più romantico per iniziare la nostra vita insieme", dichiararono al tempo.

Matrimoni reali e imprenditoriali con Salma Hayek

Nel 2009, Salma Hayek e il miliardario francese François-Henri Pinault scelsero Venezia per la loro seconda cerimonia dopo quella civile a Parigi. I festeggiamenti si svolsero in luoghi d’eccezione come Palazzo Grassi e il Teatro La Fenice, in un clima di sfarzo, arte e mondanità. La lista degli invitati includeva Charlize Theron, Jacques Chirac e Bono. Tutti in abito da sera, molti con maschere veneziane, per un matrimonio dal fascino senza tempo.

I matrimoni sportivi e delle icone pop: da Federica Pellegrini ad Alvaro Morata

Anche il mondo dello sport ha ceduto al richiamo della Serenissima. Nel 2016 Ana Ivanović e Bastian Schweinsteiger si sono sposati all’Abbazia della Misericordia, per poi festeggiare nello stesso hotel usato dai Clooney. Nel 2017, la modella Alice Campello ha detto "sì" al calciatore Álvaro Morata nella Chiesa del Redentore, con ricevimento all’Isola delle Rose. Una scelta condivisa anche da Federica Pellegrini e Matteo Giunta nel 2022, con una cerimonia nella Chiesa di San Zaccaria seguita da un party esclusivo organizzato dal wedding planner Enzo Miccio.

Un’eredità che si rinnova con Jeff Bezos e Lauren Sánchez

L’evento di Jeff Bezos e Lauren Sánchez non fa che confermare la vocazione di Venezia come teatro privilegiato per le nozze da sogno. Dal 25 al 29 giugno, i festeggiamenti di Jeff Bezos e Lauren Sánchez occupano la scena veneziana con un programma serrato e spettacolare. La base ufficiale è l’Aman Venice, affacciato sul Canal Grande e interamente prenotato per l’occasione. Non un hotel qualsiasi, ma uno dei più belli e lussuosi della città: 24 suite decorate con affreschi di Tiepolo, caminetti Sansovino, bagni da sogno e tariffe che oscillano tra i 1.000 e i 3.500 euro a notte. Un tempo dimora delle nozze Clooney, oggi quartier generale del fondatore di Amazon. Per ospitare gli altri invitati, sono stati bloccati in blocco anche il Gritti Palace, il Danieli, il Belmond Hotel Cipriani e il St. Regis Venice. Un’occupazione totale del lusso, degna di un matrimonio da copertina.

