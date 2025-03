Eurovision 2025, Gabriele Corsi c'è e BigMama rimpiazza Mara Maionchi (dopo le polemiche) Novità nel team di conduttori Rai dell'Eurovision Song Contest 2025: BigMama affiancherà Gabriele Corsi, l'annuncio a sorpresa al Tg1.

Smaltita la sbornia di Sanremo, è già tempo di pensare all’Eurovision Song Contest 2025. La kermesse canora che vede in gara i cantanti provenienti da tutta Europa quest’anno sarà ospitata dalla Svizzera, vincitrice della passata edizione con il cantante Nemo e la sua canzone The Code. L’evento si terrà a Basilea dal 13 al 17 maggio e per l’Italia parteciperà Lucio Corsi dopo la rinuncia di Olly, vincitore di Sanremo 2025.

Eurovision 2025 su Rai 1 e Rai 2: chi sono i conduttori

Come prassi consolidata ormai da anni, la Rai trasmetterà in diretta su Rai 1 e Rai 2 anche l’edizione 2025 dell’Eurovision, e ora conosciamo anche chi saranno i conduttori dell’evento sulla prima rete. Il padrone di casa sarà ancora Gabriele Corsi, che tornerà alla guida dell’Eurovision Song Contest per il quinto anno consecutivo. Al suo fianco, però, stavolta non ci sarà Mara Maionchi, che aveva co-condotto le edizioni 2023 e 2024 (e che soprattutto lo scorso anno era stata presa di mira dai social). La produttrice e showgirl, infatti, quest’anno sarà rimpiazzata da BigMama, 24 anni, una delle cantanti in maggior ascesa del panorama musicale italiano, che negli ultimi tempi è diventato anche un personaggio televisivo anche grazie alle sue frequenti apparizioni in diverse trasmissioni popolari come Che tempo che fa.

Gabriele Corsi, BigMama e la scelta su Mara Maionchi

L’annuncio della nuova line-up Rai all’Eurovision è arrivato ieri sera, nel corso del Tg1 della sera. Gabriele Corsi, che lo scorso anno ai microfoni di Libero Magazine aveva annunciato di voler diventare il Pippo Baudo dell’Eurovision, ha detto: Io l’avevo detto che volevo essere il Pippo Baudo dell’Eurovision, era una minaccia – ha scherzato il conduttore -. Io faccio un po’ il mediano, per citare Luciano Ligabue, ogni volta prendiamo un attaccante forte per finalizzare il gioco". Molto emozionata BigMama, che non vede l’ora di debuttare alla guida dell’Eurovision: "Ci divertiremo tantissimo, so che andrà tutto bene". Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno spinto la Rai a non confermare Mara Maionchi al fianco di Corsi, ma pare sia stata una decisione presa di comune accordo tra le parti. "Quello con Mara Maionchi non è un addio ma un arrivederci – ha spiegato il direttore Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea – in attesa di rivederla sulle reti Rai con la sua verve, le sue battute caustiche e la sua grande professionalità".

Eurovision Song Contest 2025: quando inizia, date e quando canta Lucio Corsi

L’Eurovision 2025 sarà ospitato dalla St.Jakobshalle arena di Basilea dal 13 al 17 maggio 2025. Il rappresentante dell’Italia, Lucio Corsi, si esibirà per la prima volta fuori concorso durante la prima semifinale, in programma martedì 13 maggio su Rai 2. La seconda semifinale, in programma il 15 maggio, sarà trasmessa sempre sulla seconda rete. Corsi, seconda classificato a Sanremo 2025, salirà nuovamente sul palco sabato 17 maggio, in occasione della finalissima trasmessa in diretta su Rai 1.

