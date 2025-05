'JJ' dell’Austria, chi è il vincitore di Eurovision 2025 e cosa c'è dietro la sua voce strepitosa (e rara) Scopriamo chi è JJ, il cantante che ha vinto l’Eurovision Song Contest 2025: la voce (rarissima) da controtenore, l’infanzia a Dubai e i reality in giro per il mondo.

CONDIVIDI

L’Eurovision 2025 è terminato con la (giusta) vittoria di ‘JJ’, il cantante dell’Austria che l’ha spuntata al fotofinish sull’artista di Israele (QUI il racconto completo della serata), autrice di una incredibile rimonta grazie al televoto popolare che per un soffio non l’ha portata al primo posto. Ma chi è JJ, nome d’arte di Johannes Pietsch? E qual è il segreto della sua voce straordinaria e quasi angelica che ques’anno ha incantato gli spettatori e le giurie di qualità dell’Eurovision? Scopriamo qualcosa in più sul giovanissimo vincitore dell’edizione conclusa ieri sera della kermesse canora europea.

Vincitore Eurovision 2025, chi è il cantante ‘JJ’ dell’Austria: la sua voce da controtenore

JJ si è laureato vincitore di Eurovision 2025 cantando la canzone "Wasted Love", una ballad elettro-pop incentrata sul tema dell’amore perduto e delle sue complicazioni emotive. Il suo successo non è una sorpresa, visto che era uno dei favoriti della vigilia subito dopo il trio svedese KAJ che ha chiuso al quarto posto davanti al nostro Lucio Corsi (QUI le pagelle della finale).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Classe 2001, ‘JJ’ è nato a Vienna da papà austriaco e madre filippina, ma è cresciuto a Dubai. All’età di 15 è tornato in Austria dove ha frequentato la scuola lirica dell’Opera di Stato di Vienna, dove si è formato come cantante lirico. Qui risiede il segreto della voce particolarissima del nuovo vincitore dell’Eurovision, capace di fondere con armonia elementi di pop e opera. JJ, infatti, è un controtenore, ovvero ha una voce maschile con forte timbro femminile, cosa che gli consente di avere una estensione vocale elevata e di toccare note molto alte, praticamente inarrivabili per la maggior parte delle voci maschili.

Proprio il suo talento canoro gli ha spalancato le porte del mondo della musica sin da ragazzino. Ha infatti partecipato a diverse produzioni importanti per poi tentare la strada del successo anche attraverso due talent musicali, The Voice UK nel 2020 e Starmania – in Austria – l’anno successivo; nel 2019 aveva provato a iscriversi senza successo a The Voice Germany. Ma oltre a lanciarsi nel mondo della musica in tv, il cantante austro-filippino continua a studiare e a curare la sua formazione: attualmente studia canto solista presso l’Università Privata di Musica e Arte di Vienna (MUK) e si esibisce regolarmente all’Opera di Stato di Vienna. Nelle prossime settimane – salvo stravolgimenti dovuti alla vittoria all’Eurovision – parteciperà a una nuova rappresentazione del "Flauto Magico" di Mozart nella capitale austriaca.

JJ, la vita privata: origini, genitori, infanzia

Attualmente JJ conta circa 122mila follower su Instagram, un numero destinato ad aumentare vertiginosamente grazie alla vittoria dell’Eurovision 2025 che gli garantirà una ribalta globale.

La pagina Wikipedia a lui dedicata svela che parla in maniera fluente quattro lingue: tedesco, inglese, francese e tagalog (la lingua più diffusa nelle Filippine). Non sono disponibili molto informazioni sulla vita privata di JJ. Sappiamo che i suoi genitori, un informatico austriaco e una cuoca filippina, si sono conosciuti a Dubai e che ha frequentato una scuola internazionale tedesca. A quanto pare sono stati i compagni di classe a dargli il soprannome JJ, poi diventato il suo nome d’arte con cui ha trionfato all’Eurovision.

Potrebbe interessarti anche