L’Eredità, Andrea fa festa con scivolone clamoroso della rivale. Sul web esplode il caos: “Veramente l’apoteosi" Il concorrente sbaglia la soluzione del gioco finale in una serata caratterizzata da errori e proteste sul web: ecco cosa è successo nella puntata di ieri.

Non riesce il colpaccio ad Andrea P. di Santa Marinella, che al termine di tutte le prove della puntata dell’Eredità di venerdì 23 maggio 2025, conquista la possibilità di giocarsi ben 200mila euro al tavolo della Ghigliottina, ma purtroppo la soluzione a cui pensa non è quella corretta e se ne torna a casa a mani vuote, ma sempre con la possibilità di riprovarci domani sera. Scopriamo come è andata la partita che lo ha visto protagonista.

L’Eredità, puntata 23 maggio 2025: cosa è successo

A giocare all’Eredità, il seguitissimo game show preserale di Rai Uno guidato da Marco Liorni, e quindi a provare a conquistare il montepremi finale, nella serata di venerdì 23 maggio 2025 ci sono: la campionessa Linda, che ieri ha debuttato alla Ghigliottina; Giovanni di Milano, insegnante di lettere, Chiara di Venezia, commessa in un negozio di abbigliamento; Giuseppe, della provincia di Reggio Calabria, bancario, poi Marisa, impiegata che si occupa di appalti della provincia di Milano, poi Andrea il piemontese e Andrea P. di Santa Marinella, provincia di Roma che ieri è arrivato fino ai 100 secondi.

Al gioco fondamentale del Triello arrivano i due Andrea e Linda la campionessa milanese che vive a Milano. Ai 100 secondi, a giocarsi la possibilità di sedersi al tavolo per tentare di conquistare il montepremi finale di puntata alla Ghigliottina, vanno Andrea P. e Linda Ad Avere la meglio è Andrea che si presenta al gioco finale con un gran bottino da 200mila euro. Ma prima della Ghiglittiona c’è tempo per le polemiche sui social, visto che la campionessa in carica Lidia fa discutere confondendo D’Annunzio con Leopardi. Uno scivolone che lascia di stucco anche Marco Liorni che – alla risposta sbagliata della concorrente – esplode con un "no!" carico di stupore..

Nella scelta delle parole indizio, Andrea di Santa Marinella dimezza due volte il montepremi che quindi, alla fine, vale 50mila euro. Le parole che deve legare attraverso la soluzione finale sono: Brutto, Mondo, Amore, Conoscenza e Notturna. Quando finisce il tempo a disposizione del concorrente, Andrea mette subito le mani avanti: "L’ultima parola mi ha un po’ scombinato le idee". La soluzione che propone, scrivendola sul cartoncino rosso che viene posto a favore di telecamera da Marco Liorni è: "Futuro". La parola corretta invece è "Fame".

L’Eredità, le reazioni social

Le reazioni social al flop di Andrea, si aggrappano soprattutto a una frase che il concorrente de L’Eredità dice al momento della soluzione finale della Ghigliottina, ovvero "La fame di conoscenza, come abbiamo tutti noi qui!", ed ecco i commenti social: "La fame di conoscenza non mi pare in effetti molto applicabile alla media culturale dei concorrenti". E ancora: "Magari i concorrenti avessero FAME di CONOSCENZA e soprattutto l’applicassero!!", oppure "Si vabbè, la fame di conoscenza qui non ha conseguenze: digiuno totale!". Non mancano i commenti dedicati alla gaffe delle ex campionessa Lidia: "Comunque, scambiare D’Annunzio con Leopardi è veramente la apoteosi".

