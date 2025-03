L'Eredità, Veronica sbaglia e i social tuonano contro la gaffe di Marco Liorni: cosa è successo La campionessa non è riuscita a indovinare la parola finale mentre i social tuonano contro il conduttore e la gaffe su Elena Ferrante, penna de L'amica geniale.

Cambio di guardia sul podio de L’Eredità. Nella partita di ieri, martedì 11 marzo 2025, a guadagnarsi il titolo di campionessa del game show di Rai 1 è stata Veronica di Corleone. L’insegnante siciliana è arrivata al Triello in compagnia di Chiara G., esperta di comunicazione e marketing di Milano, e Alessio da Palermo, ingegnere gestionale, e poi con quest’ultimo si è giocata l’accesso alla Ghigliottina ai Cento Secondi. Suo il filotto vincente che le ha consentito di sedersi al tavolo del match finale con un montepremi iniziale di 175mila euro, sceso a 21.875 dopo tre dimezzamenti.

Qui, le cinque parole-indizio da legare tra loro erano ‘Carta, Legno, Sogno, Effetto e Scarpe’: "Diciamo che ero un po’ al buio fino alla terza parola. Con la quarta me n’è venuta una e con scarpe un’altra, che poi è quella che ho scritto", ha detto Veronica cercando di spiegare il percorso che l’ha portata a rispondere con ‘Gioco‘. Purtroppo, però, la soluzione corretta era ‘Lucido‘, parola indovinata da tanti utenti sui social, dove non sono mancate le polemiche, soprattutto su una gaffe a metà partita commessa da Marco Liorni.

Marco Liorni, i social criticano lo scivolone su Elena Ferrante: "E manco l’ha corretta…"

Veronica da Corleone scalza Chiara G. e ieri sera si è presa il titolo di campionessa de L’Eredità. Dopo aver passato il Triello e poi i Cento Secondi contro Alessio da Palermo, l’insegnante siciliana è approdata alla sua prima Ghigliottina, dove purtroppo non è riuscita a indovinare la parola finale. Per collegare tra loro i 5 indizi (Carta, Legno, Sogno, Effetto, Scarpe), infatti, ha scritto sul suo cartellino ‘Gioco’, mentre la risposta corretta era ‘Lucido’. Sui social questa volta sono stati in tanti a indovinare, e su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, hanno esultato per una vittoria virtuale: "Per indovinare io vuol dire che era facile!", "Lucido! Bravi chi ha indovinato".

Qualche minuto prima del Triello, però, ad accendere gli spettatori sul web è stato uno scivolone di Marco Liorni. Alla domanda su chi fosse "L’autrice del romanzo L’amica geniale", alla concorrente Elisa viene chiesto di rispondere con il cognome e lei dice "Elsa Ferrante". La conferma con un ‘Sì’ del conduttore ha lasciato il pubblico di stucco, dato che non è Elsa ma bensì Elena Ferrante: "D’Altronde è un omaggio a Morante", "Elsa Ferrante…", "Elsa Ferrante e manco l’ha corretta…".

