‘Chi può batterci?’, Marco Liorni sfida il pubblico (con sei ospiti da urlo): cosa vedremo e chi ci sarà Il family game torna su Rai 1 con nuove sfide: tra gli ospiti della prima puntata ci saranno Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini e Francesca Manzini.

Mentre si prepara ad archiviare questa stagione de L’Eredità, Marco Liorni è pronto ad andare in scena con la nuova edizione di ‘Chi può batterci?‘. Stasera, sabato 7 giugno 2025, il conduttore romano va infatti in scena su Rai 1 con il family game show che aveva riscosso un tiepido successo lo scorso autunno.

L’esperimento, al suo debutto, aveva guadagnato il 15,7% di share contro il colosso Tu si que vales al 28,5%: un risultato non eccellente ma che convinse comunque l’azienda ad andare avanti riproponendo ora il programma in tre prime serate di questa primavera/estate 2025.

La scenografia, situata negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, è stata completamente ripensata da Riccardo Bocchini e, insieme alla fotografia firmata da Mario Catapano, contribuirà a valorizzare ritmo e atmosfere con uno stile immersivo e raffinato. Un’evoluzione che racconta lo show con uno sguardo nuovo, contemporaneo e calibrato per il prime time. Vediamo tutte le anticipazioni della prima puntata di ‘Chi può batterci?’, in onda oggi su Rai 1.

‘Chi può batterci?’ anticipazioni e ospiti prima puntata (7 giugno 2025)

Chi può batterci? torna stasera su Rai 1 con una nuova edizione e un’esperienza coinvolgente e dinamica tutta da gustare. Nel family game, una squadra composta da sei vip e capitanata da Marco Liorni, affronterà in ogni puntata 101 agguerriti concorrenti scelti tra il pubblico in studio. Nel primo appuntamento la squadra del conduttore sarà composta da Max Tortora, Natasha Stefanenko, Massimo Ghini, Gloria Guida e Francesca Manzini. Una sfida unica nel suo genere, dove Liorni ha un doppio ruolo, conduttore e giocatore, con il compito di guidare il suo team tra quiz, intuizioni brillanti e colpi di scena.

La sfida si articola in diverse manche, ciascuna ispirata a temi di cultura generale e capaci di stimolare non solo la conoscenza, ma anche il vissuto, la prontezza e la logica dei partecipanti. Grande suspense, poi, nella sfida finale: il miglior concorrente della serata affronterà, uno dopo l’altro, i sei agguerriti componenti della squadra vip. Solo battendoli tutti potrà aggiudicarsi il jackpot in palio. Infine, a fare da arbitro imparziale sarà Franky, una voce fuori campo, che dall’alto guiderà il gioco: farà domande, svelerà risposte e interagirà con i protagonisti con una buona dose di ironia e complicità.

‘Chi può batterci?’: quante puntate sono e quando finisce

Il game show di Liorni parte stasera – 7 giugno – e terrà banco nel prime time di Rai 1 per tre puntate, fino a sabato 21 giugno. L’orario d’inizio del programma è fissato per le ore 21.30, con chisura prevista intorno alla mezzanotte.

