Nella puntata speciale dell’Eredità dedicata a Sanremo, condotta ancora una volta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 8 marzo 2025, abbiamo visto Nino Frassica, Clementino, Marcella Bella, Andrea Settembre, Leonardo De Amicis e Sabrina Salerno contendersi il montepremi di 210mila euro. Dopo le prime manche, tra cui La scossa che ha visto protagonista Riccardo Cocciante, al Triello giungono Clementino, Sabrina Salerno e Leonardo De Amicis, ma sono questi ultimi a lottare per la Ghigliottina, conquistata dalla Salerno con il contributo dei suoi colleghi. Le parole trovate da Sabrina, dopo un solo dimezzamento del montepremi, sono "Piena", "Piccola", "Italiana", "Camera" e "Dirigere". Per poter donare in beneficenza i 105mila euro, la Salerno scrive sul cartoncino "Film" – sottolinea però di non volersi prendere questa responsabilità -, ma Clementino e gli altri ospiti suggeriscono "Orchestra" e Liorni le permette di cambiare la parola scelta per la Ghigliottina. Alla fine, "Orchestra" è il termine giusto. Ecco le pagelle (personalissime) della puntata dell’8 marzo de L’Eredità – Speciale Sanremo.

L’Eredità, Speciale Sanremo (puntata 8 marzo 2025): le pagelle

Nino Frassica sempre in forma, voto 9: invitare in un programma Nino Frassica è sempre una mossa vincente, perché con il suo umorismo e le sue uscite mai volgari e sempre fuori dagli schemi, riesce a regalare grasse risate con brevi interventi e una comicità unica che è data anche da semplici domande buttate lì, di punto in bianco, ma esilaranti. Insomma, più Frassica per tutti, che almeno la sera passiamo il tempo all’insegna della serenità e dell’umorismo vero, un po’ d’altri tempi forse, ma che funziona nonostante il passare degli anni.

Clementino mattatore, voto 8: che sia The Voice o L’Eredità cambia poco, perché il rapper continua a divertire con battute semplici ma d’impatto ("Parlando di spicchi, sfiderà Clementino" dice alla Salerno quando lei deve scegliere chi sfidare dopo la prova della scossa) o attraverso reazioni ("Un papero passò…ma chi l’ha scritta?") ed errori ("In questa notte di sole, sudoooore" invece di "Furore") che colgono di sorpresa e risposte talvolta un po’ ruffiane. E poi come si fa a non apprezzare l’unico che all’inizio del gioco della scossa spoilera la risposta sbagliata aiutando così tutti, seppur involontariamente (non aveva capito le regole), a trovare quelle corrette? Clementino porta sempre allegria ovunque vada insieme a freestyle improvvisati che rendono le serate più leggere.

Leonardo De Amicis elegante, voto 7: pacato, gentile e sincero, queste sono le parole che ci vengono in mente pensando alla partecipazione del Maestro d’Orchestra. A inizio puntata Leonardo De Amicis si ritrova a dover rispondere alle domande più complesse, forse perché ritenuto ‘sacrificabile’ o considerato il più acculturato (?), ma zitto zitto arriva alla manche che precede la Ghigliottina e dà del filo da torcere pure a Clementino al Triello, dimostrando di saperne davvero tanto del Festival di Sanremo. Apprezziamo inoltre che mantenga questa sua innata eleganza nell’esprimersi e nei modi anche al di fuori della kermesse musicale, tanto che nemmeno reagisce alle parole di una Sabrina Salerno un po’ arrogante nella prova iniziale, quando il direttore d’orchestra è chiamato a rispondere a una domanda che riguarda i Coma_Cose.

Marco Liorni non cambia il passo, voto 5: come di consueto, il presentatore non riesce proprio a sbottonarsi, restando ancorato a un tipo di conduzione un po’ troppo seria e senza particolari guizzi a caratterizzarla, tanto che la serata risulta un po’ noiosa e lenta. Liorni fa il suo, ma niente più di quanto già visto. Sarebbe bello invece vedere un cambiamento, anche piccolo, ma ci chiediamo se abbia le qualità giuste per arrivare a superare i suoi limiti. Forse sono l’inventiva e la spontaneità a mancargli, due aspetti di cui un conduttore dovrebbe sempre essere provvisto, ma che in Liorni non abbiamo ancora visto.

Marcella Bella un po’ persa e rigida, voto 4: l’artista dichiara di vedere spesso L’Eredità, ma durante la partita non ne azzecca una, a volte sembra proprio non avere idea di come funzionino alcuni giochi, il che ci fa un po’ dubitare del fatto che sia una vera fan del programma, anche perché è vero che la manche della scossa quest’anno non c’è, ma il gioco ha fatto parte del programma per moltissimi anni, quindi è una scusa che regge poco. Poi, tutto è possibile, ma vederla un po’ persa, soprattutto durante le sfide a due, dove non dà grande prova di conoscere il mondo di Sanremo, ci è dispiaciuto. Non è solo questo il punto, perché tra gli altri ospiti, inoltre, risulta la più fredda e rigida, come se non avesse tutta questa voglia di partecipare al game show: nemmeno si volta quando a ballare sono le professoresse.

Sabrina Salerno presuntuosa, voto 4: bene che si metta in gioco durante la puntata e sappia argomentare quando risponde ai quesiti, ma può anche evitare di mettere bocca sulle domande degli altri, arrivando a dire "Più facile di così" quando conosce la risposta a una domanda a cui un altro concorrente non sa rispondere, mettendo così in imbarazzo quella persona, come accaduto con il Maestro Leonardo De Amicis. Anche il momento in cui dice "Questa cosa la sanno tutti", quando non è detto che sia così, è fastidioso. Poi, durante la manche della scossa, si lamenta perché l’opzione sbagliata, l’unica che non riguarda la vita di Riccardo Cocciante, spetta a lei e, infatti, chiede a Clementino di scambiarsi di posto, un atteggiamento infantile perché il tono è tutt’altro che scherzoso, tant’è che dopo la prova sottolinea: "Non per colpa mia". Tra l’altro, nella sfida contro Nino Frassica non passa inosservato Clementino che le suggerisce ogni risposta, mentre lei fa finta di nulla e dà le risposte indicate dal rapper come se non fosse evidente.

