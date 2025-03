L'Eredità, Chiara fallisce alla Ghigliottina e i social insorgono: "Ricorso al TAR subito", cosa è successo La neo campionessa di Milano sbaglia al match finale, mentre sul web si accende la polemica per un indizio fuorviante.

Chiara G. è la nuova campionessa de L’Eredità. Nella puntata di ieri, lunedì 10 marzo 2025, la concorrente di Milano, di professione marketing & communication specialist, è riuscita a strappare il titolo del game show di Rai 1 a Marco, il magazziniere che era salito sul podio domenica sera. Dopo aver affrontato il Triello in compagnia dell’insegnante Veronica di Corleone e Alessio da Palermo, ingegnere gestionale, Chiara G. si è giocata l’accesso alla Ghigliottina contro quest’ultimo ai Cento Secondi, vincendo grazie al suo filotto sul gong. Il montepremi del match finale era di 200mila euro, sceso drasticamente a 12.500 dopo ben 4 dimezzamenti.

Le cinque parole-indizio da legare insieme tra loro con un unico lemma erano ‘Tutta, Amore, Uscire, Politica e Chi è’: "Ho fatto un po’ fatica. Ne ho travata una che si collega con tre parole, ma il ‘chi è’, mi ha assolutamente portato fuori strada", ha detto la neo campionessa cercando di spiegare il perché aveva risposto con ‘Strategia‘, scoprendo poi che la soluzione corretta era invece ‘Scena‘. Sui social, dove in tanti provano ad azzeccare la Ghigliottina, sono stati in tanti a indovinare, mentre altri hanno trovato fuorviante uno degli indizi.

Sui social indovinano la Ghigliottina, ma per qualcuno serve il "Tar"

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, diversi utenti hanno avuto da ridere per quel ‘Chi è‘, che ha mandato fuori strada anche loro, oltre al neo campionessa: "Dovevano mettere ‘chi è di’ perché la parola "scena" sia corretta. Ricorso al TAR subito", "Non ci sarei mai arrivata con quel ‘Chi è'", "Anche io ho pensato "scena", ma con ‘chi è ‘??", "Però quel chi è non mi convince..", "Chi è però non riesco a collegarlo (mia parola: scena)".

