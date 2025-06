L’Eredità, Liorni apre il ‘Torneo dei Super Campioni’: i concorrenti (storici) e cosa vedremo da stasera Al via proprio oggi, lunedì 2 giugno, l’ultima settimana del noto game show di Rai1 condotto da Marco Liorni: imperdibile sfida tra i giocatori più bravi.

Un game show tanto amato e longevo come L’Eredità non poteva che chiudere anche questa proficua stagione televisiva con il Torneo dei Super Campioni. A partire da questa sera, lunedì 2 giugno, e per tutta la settimana, avremo infatti modo di rivedere i sette concorrenti più meritevoli dell’ultima edizione pronti a sfidarsi l’uno contro l’altro. Un’ottima conclusione per Marco Liorni che nel corso della 23esima stagione del quiz ha registrato una media di 4,3 milioni di telespettatori, pari al 26% di share, con picchi record di 5,8 milioni e uno share del 31,5%. Insomma, grandi risultati, ottenuti anche grazie alla simpatia e alla dolcezza delle professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani, che non potranno che dare altrettante soddisfazioni anche durante il Torneo dei campioni: ecco allora qualche anticipazione in più di ciò che vedremo.

Anticipazioni L’Eredità, Torneo dei Super Campioni: i concorrenti

Da lunedì 2 a sabato 7 giugno, sempre alle ore 18.45 su Rai1, andrà in onda il Torneo dei super campioni dell’Eredita: sei puntate dedicate ai sette concorrenti che nel corso dell’edizione hanno totalizzato il maggior numero di partecipazioni. Ecco allora che tra i protagonisti che si sfideranno ritroveremo:

Gabriele Paolini , all’Eredità per ben 33 puntate;

, all’Eredità per ben 33 puntate; Christian Giordano che ha avuto modo di giocare per 27 puntate;

che ha avuto modo di giocare per 27 puntate; Biancamaria Petrucci , una delle ultime campionesse in gioco per 20 puntate;

, una delle ultime campionesse in gioco per 20 puntate; Antonio Porta con 18 puntate alle spalle;

con 18 puntate alle spalle; Laura Zecchini che ha giocato all’Eredità per 17 puntate;

che ha giocato all’Eredità per 17 puntate; Giovanni Di Gregorio con all’attivo 16 puntate;

con all’attivo 16 puntate; Katia Madonna, rimasta in gioco per 12 puntate.

L’Eredità, cosa vedremo al Torneo dei campioni (stasera 2 giugno)

A partire da questa sera, e nel corso di tutte le sei puntate previste, i sette campioni si sfideranno nelle classiche prove del programma: dal "C’è o non c’è", passando per "4 Fantastiche date", fino all’iconico "Chi Come Cosa". Ma non mancherà nemmeno il gioco più iconico dell’Eredità, ovvero la "Scossa". Così come il "Triello", i "Cento Secondi" e, infine, la temutissima "Ghigliottina".

Ogni sera, l’eventuale montepremi vinto verrà devoluto per il 50% in beneficenza alla Fondazione OZ, realtà molto importante che aiuta i bambini con malattie o disabilità e le loro famiglie. Alla fine del torneo, il campione che avrà ottenuto il montepremi più alto alla Ghigliottina (oppure che vi sarà arrivato più volte) sarà proclamato Super Campione de L’Eredità 2024/2025.

Quando e dove vederlo

Ricapitolando, il torneo dei campioni dell’Eredità inizierà questa sera, lunedì 2 giugno, alle ore 18.45 circa su Rai1. Ogni puntata sarà poi disponibile anche in diretta streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay.

