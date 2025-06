L'Eredità, Linda sbaglia (ancora) la Ghigliottina e finisce nella bufera. Social spietati: "Non ne azzecca una" Nella puntata del 31 maggio, Linda è meno sicura di indovinare la parola finale e infatti non ci arriva nemmeno vicina e i social la attaccano: cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno sabato 31 maggio 2025, Linda torna alla Ghigliottina per provare a vincere un montepremi potenziale di 170mila euro, dopo un Triello con la debuttante Elisa – che torna a casa dopo la manche a tre – e Francesco Maria, il quale perde poi la sfida dei "100 secondi", lasciando tutta la scena alla campionessa in carica, Linda. Ecco cosa è successo nel corso della puntata del 31 maggio de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 31 maggio 2025: cosa è successo

Al Triello arrivano prima Francesco Maria e Linda, mentre Andrea affronta la sfida a due con la debuttante Elisa, ma a vincerla è quest’ultima, che raggiunge i ‘veterani’. Durante la manche, la prima domanda pigliatutto è per Linda, che punta al montepremi di Elisa ma è costretta a cederle metà dei soldi perché sbaglia la risposta. A trovare la seconda domanda pigliatutto è Francesco Maria prova a rubare l’eredità di Elisa – che ha ben 55mila euro – e ci riesce, lasciandola con 0 euro. Di Francesco Maria è il primo posto ai "100 secondi", perché alla quarta domanda ha già ‘incassato’ ben 115mila euro. Se la giocano Elisa e Linda, ma è la seconda ad avere la meglio indovinando l’ultima domanda e raggiungendo così i 55mila euro, mentre Elisa resta ferma a 30mila euro.

Ai "100 secondi" troviamo quindi Linda e Francesco Maria, il quale fa una gaffe clamorosa dicendo che l’aula del Senato della Repubblica Italiana è a Palazzo Montecitorio. Entrambi sbagliano la risposta alla domanda "Come si chiama la parte più esterna della litosfera terrestre?". La soluzione è "crosta", ma lei risponde "esosfera" e lui "atmosfera". Alla fine, Francesco Maria risponde a quest’ultimo quesito proprio sul gong e quindi va alla Ghigliottina Linda, che questa volta è più prudente: "Vediamo come va". Ricordiamo, infatti, che due sere fa era convinta di aver preso la parola finale, ma poi non ce l’ha fatta. La campionessa in carica prova a portarsi a casa 170mila euro di montepremi, ma dimezza l’eredità ben 3 volte durante il percorso per trovare i 5 indizi, che sono "Vivere", "Lusso", "Green", "Rata" e "Regolamento", giocando infine per 21.250 euro. Linda punta su "Auto", però confessa: "La parola ci sta, ma non mi piace molto". La parola giusta è "Condominio".

Le polemiche sui social

Dopo la puntata de L’Eredità del 31 maggio 2025, non mancano le polemiche sui social, divisi tra chi considera la parola finale facilissima e chi non la pensa allo stesso modo: "E pure per stasera la indovini domani!", "Boh, ok, però non è che tutti hanno "la rata di condominio" o comunque non si chiama così, io vivo in affitto da anni e nessuno dei miei padroni di casa ha mai chiamato le spese condominiali ‘rata’", "È proprio tirata però. Non ci sarei arrivata", "Questa alla ghigliottina è proprio uno spreco. Non ne azzecca una!!! E stasera è facilissima", "È palesemente condominio e ha scritto auto", "Stasera non mi viene nulla!"

