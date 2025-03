Ballando con le stelle, Selvaggia Lucarelli ritrova il suo grande nemico: chi arriva nel cast Stando agli ultimi rumor la conduttrice starebbe ‘puntando’ Christian De Sica per la 20esima edizione dello show (nonostante i trascorsi con la giudice)

Ballando con le stelle tornerà in onda in primavera con un nuovo spin-off, ma Milly Carlucci è già al lavoro sulla prossima edizione. Il prossimo autunno prenderà il via la 20esima stagione dello show di Rai 1 che, stando agli ultimi rumor, potrebbe riservare qualche novità a partire dal cast. Come ipotizzato dal settimanale Oggi, infatti, la conduttrice e padrona di casa starebbe pensando di inserire Christian De Sica, nonostante alcuni trascorsi particolarmente "accesi" con Selvaggia Lucarelli. Scopriamo tutti i dettagli.

Ballando con le Stelle: Milly Carlucci ‘punta’ Christian De Sica come giudice

A pochi mesi dal trionfo di Bianca Guaccero e Giovanni Pernice, Ballando con le stelle festeggerà i 20 anni dalla prima edizione e tornerà nel palinsesto del sabato sera di Rai 1 già in primavera con il nuovo spin-off, che si chiamerà Sognando Ballando e andrà in onda per quattro appuntamenti. Come anticipato, tuttavia, Milly Carlucci starebbe già pensando alla prossima stagione ‘regolare’, che segnerà il traguardo della 20esima edizione. Stando a un’indiscrezione del settimanale Oggi la conduttrice avrebbe in mente alcune novità (a partire dalla giuria, con Guillermo Mariotto a rischio dopo le polemiche dello scorso anno) e avrebbe messo nel mirino Christian De Sica. Ancora non è noto il ruolo che il comico potrebbe ricoprire: "De Sica scende in pista? Oltre allo spin-off di maggio, Milly Carlucci è al lavoro anche sulla versione classica di Ballando con le Stelle. In autunno ci sarà la 20ª edizione e Milly sta corteggiando nomi di peso per preparare un cast stellare. Tra questi Christian De Sica" si legge sul magazine.

Il passato (burrascoso) con Selvaggia Lucarelli: cosa succederà

Al momento – come detto – si tratta solo di un rumor, ma se dovesse essere confermato la notizia allontanerebbe definitivamente Christian De Sica da Amici (secondo alcune voci Maria De Filippi avrebbe ‘corteggiato’ il comico per il Serale). Lo sbarco di De Sica a Ballando con le stelle rappresenterebbe una bella novità per Milly Carlucci, che però dovrà tenere conto anche di alcune vecchie ruggini con il suo cast attuale. Nel 2014, infatti, il comico ebbe un acceso botta e riposta sui social con Selvaggia Lucarelli (accusata di essere "cafona" e di "fare un lavoro che non le appartiene" dopo le critiche della giornalista a Toni Servillo), alla quale la giudice dello show di Milly ovviamente rispose colpo su colpo. Tre anni più tardi fu invece Selvaggia a redarguire De Sica (che aveva definito Ballando "uno show molto cafone" puntando il dito anche e soprattutto contro i giudici) ironizzando sulla discutibile filmografia dell’attore: "Per ripassare un po’ di buone maniere, garbo e squisitezze varie, mi immergo nella cinematografia d’essai del buon Christian". Le scintille sono destinate a continuare su Rai 1?

