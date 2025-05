L’Eredità, la maledizione di Linda: “Pensava di aver vinto”, Liorni la illude e poi la gela L’architetto di Rimini fallisce per la quinta volta la Ghigliottina. Ecco cosa è successo nella puntata di ieri, venerdì 30 maggio 2025.

E’ partito il conto alla rovescia che condurrà alla fine de L’Eredità. Ieri pomeriggio, venerdì 30 maggio, su Rai 1 è andata in scena la penultima puntata dell’edizione 2025: da lunedì 2 a sabato 7 giugno si disputerà infatti il ‘Torneo dei Campioni’, seguito poi dallo start di Reazione a Catena di Pino Insegno (in onda da domenica 8 giugno). Nello studio di Marco Liorni ha trionfato ancora la campionessa Linda, che però anche stavolta si è schiantata contro il muro della Ghigliottina. Ecco cosa è successo.

L’Eredità, cosa è successo nella puntata di ieri (30 maggio)

Al Triello sono arrivate Francesco Maria, Andrea e Linda, con questi ultimi due che hanno conquistano l’accesso al penultimo gioco dei ‘100 secondi’. Qui la campionessa in carica è riuscita ad avere la meglio (anche grazie a una prova non esaltante dell’avversario) staccando il pass per la ‘Ghigliottina’ con un montepremi di partenza di 200mila euro.

Giunta per la quinta volta al game finale (finora mai risolto) in dieci puntate, Linda prima di partire è stata chiara e non si è nascosta: "Stavolta hai sensazioni positive?" le ha chiesto Liorni. "Ho tanta voglia di vincere" la risposta secca della campionessa, che però le nella fase di individuazione delle parole indizio non ha brillato. Con 4 errori il suo montepremi è calato vertiginosamente fino a quota 12.500 euro; i termini da legare con la soluzione erano: ‘Mobile’, ‘Ospite’, ‘Rosa’, ‘Disegno’, ‘Farfalle’.

"Ero indecisa tra due e ho fatto un po’ la conta. L’altra parola che ho scartato era collezione" ha detto la concorrente prima di svelare la soluzione che ha scritto sul cartoncino: ‘Foglio’. Quindi Linda ha iniziato a motivare la sua risposta spiegandone il collegamento con ogni parola-indizio, sembrando inoltre abbastanza sicura su almeno tre dei cinque termini forniti dagli autori. Dopo averla assecondata per un po’, però, Marco Liorni ha spento le sue speranze svelando la risposta esatta: ‘Squadra’.

Il tabù di Linda e la reazione del web

Niente da fare dunque per Linda, che pur dimostrando un’ottima attitudine ai quiz del programma non è ancora riuscita a sfatare il suo tabù personale con la Ghigliottina. L’architetto e 3d artist di Rimini è arrivata in cinque occasioni a giocarsi il montepremi finale, fallendo sempre la soluzione, e stavolta il rimpianto aumenta perché la risposta della Ghigliottina di sera è sembrata a molti abbastanza abbordabile. Sui social, infatti, i fan del programma hanno indovinato in massa la parola vincente e in molti si sono detti delusi dall’errore della campionessa. C’è chi ha scritto: "Se non la indovina nemmeno stasera…", oppure: "Non l’ha presa nemmeno stasera". Qualcuno ha commentato con un pizzico di perfidia: "E’ convinta di aver vinto". E infine, un utente ha notato un cambio d’atteggiamento di Liorni: "Finalmente Liorni non dice più in bocca al lupo"

