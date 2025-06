L'Eredità, Gabriele riappare con un flop: “Ghigliottina enigmatica” per ‘Mister 300mila euro’ Nella prima puntata del Torneo dei campioni, Mister 300mila non è riuscito ad azzeccare la soluzione finale, ma anche sul web hanno avuto difficoltà.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Nelle prima puntata del Torneo dei Campioni de L’Eredità, ad avere la meglio sugli altri concorrenti è stato Gabriele Paolini. Ieri sera, lunedì 2 giugno 2025, l’impiegato soprannominato Mister 300mila euro (come il montepremi incassato nella sua avventura nel quiz show), con ben 33 puntate all’attivo, è riuscito a battere i rivali nei vari match e ad approdare ancora una volta al tavolo della Ghigliottina. Dopo un emozionante sfida al Triello contro Christian Giordano, infermiere di Potenza, e Katia Madonna, dipendente pubblica di Napoli, il campionissimo si è ritrovato a giocare contro quest’ultima ai Cento Secondi, riuscendo a tenere la mano sul gong.

Per ben 190mila euro di montepremi, sceso poi a 23.750 dopo tre dimezzamenti, ha poi affrontato la sfida finale, con le cinque parole-indizio da collegare tra loro con un unico lemma, che erano ‘Principessa, Scandalo, Chiusura, Completa e Fiori’. Passato il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, Gabriele ha scelto di scrivere sul suo cartellino la risposta ‘Piazza‘: "Avevo qualche parola, ma nessuna si collegava proprio bene", ha risposto spiegando la sua scelta a Marco Liorni. Purtroppo, infatti, la soluzione corretta era ‘Collana’, termine che anche sui social hanno avuto difficoltà a indovinare.

La Ghigliottina manda in tilt Gabriele al Torneo dei Campioni

La settimana finale de L’Eredità è iniziata e la versione classica del game show di Rai 1 ha lasciato il posto al Torneo dei Campioni, dove i sette concorrenti più forti di questa edizione si sfideranno nelle ormai celebri prove del programma. Ad avere avuto la meglio ieri sera, nella prima puntata della gara, è stato Gabriele Paolini. Il campionissimo ha giocato prima il Triello con Christian e Katia, e poi i Cento Secondi contro quest’ultima.

È stato proprio lui ad avere la meglio sul gong e ad accedere alla Ghigliottina con un montepremi iniziale di 190mila euro, sceso a 23.750 dopo tre dimezzamenti. Purtroppo, però, Gabriele non è riuscito a collegare i cinque indizi a disposizione (Principessa, Scandalo, Chiusura, Completa e Fiori). La sua risposta è stata ‘Piazza’, mentre quella corretta era ‘Collana‘.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, qualcuno è riuscito a indovinare, grazie a qualche ricordo di storia e dei cartoni animati, ma in tantissimi hanno avuto difficoltà come il campione: "La trovo enigmatica questa sera", "Difficile stasera! Non mi viene nulla", "Lo scandalo della collana, vedi Lady Oscar", "Un po’ complicata ma vabbé", "Per avermi edotto sullo scandalo della collana ringrazio nell’ordine Ryoko Ikeda e Alexandre Dumas padre", "Tutto merito di Lady Oscar in pratica se ho indovinato, che mi fece imparare ai tempi ogni piccolo tassello della storia della rivoluzione francese".

