L'Eredità, Pietro nuovo campione ma la Ghigliottina (sbagliata) crea polemiche social: "Molto tirata" Alla sua seconda occasione il concorrente di Brugherio non è riuscito ad azzeccare la soluzione finale, e sul web criticano: "Forzatissimo".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Pietro è di nuovo il campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, domenica 11 maggio 2025, il biotecnologo di Brugherio (Monza-Brianza) è riuscito a sedersi per la seconda volta al tavolo della Ghigliottina, prendendosi il titolo da Jamila, campionessa in carica da sabato. Dopo aver disputato il Triello con la debuttante Veronica da Saluzzo Cuneo, e con la veterana BiancaMaria, studentessa, ha giocato nei Cento Secondi contro quest’ultima, mantenendo il punto sul gong che gli ha concesso di accedere nuovamente al match finale.

Con un montepremi iniziale di 150mila euro, sceso poi a 37.500 dopo due dimezzamenti, Pietro avrebbe dovuto collegare tra loro le cinque parole-indizio che erano ‘Luna, Mezzo, Media, Tre e Ragione’. Passato il canonico minuto di tempo per riflettere il neo campione ha scelto di scrivere sul suo cartellino la risposta ‘Chiara‘: "Fiducioso a metà, come sempre forse", ha detto il concorrente a Marco Liorni prima di scoprire di non aver indovinato. La soluzione corretta, infatti, era ‘Età‘, termine che non ha trovato d’accordo il pubblico sui social, dove per molti era "Molto tirata".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pietro toppa alla Ghigliottina e i social protestano: "Forzatissimo"

Dopo cinque puntate, Pietro è di nuovo il campione de L’Eredità. Il concorrente di Brugherio, già sul podio il 5 maggio scorso, è riuscito ad accedere ancora una volta alla Ghigliottina, senza però azzeccare la soluzione finale. Dopo il Triello con Veronica e BiancaMaria, e i Cento Secondi contro quest’ultima, il biotecnologo ha avuto la possibilità di vincere il montepremi di 37.500 euro, ma non ha azzeccato la risposta che avrebbe dovuto collegare i 5 indizi (Luna, Mezzo, Media, Tre e Ragione). La sua scelta, infatti, è caduta sul termine ‘Chiara’, mentre la parola corretta era ‘Età‘, termine che qualcuno sui social aveva indovinato, ma per molti altri utenti era veramente molto forzato.

Su X, dove ogni sera il pubblico di Rai 1 si riunisce per commentare la partita, tanti spettatori hanno avuto da ridire sulla soluzione scelta dagli autori: "Età della luna è forzatissimo", "Età? Mah!! Molto tirata!!!! Vedo che anche Pietro é interdetto!! Ciao a tutti amici a domani", "#leredita bravo chi ha scritto età. Io zero totale. Ciao alla prossima, buona serata", "Non mi viene nulla!", "Non ho neanche provato a pensarci su", "Le tre età l’avevo collegato alle tre età della pietra (Paleolitico, Mesolitico e Neolitico)".

Potrebbe interessarti anche