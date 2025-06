Marco Liorni, il grande dubbio su 'Chi può batterci': cosa c’è che non va (e perché rischia il flop) Dal 7 giugno Liorni sarà in prima serata su Rai 1 con Chi può batterci, ma gli ospiti della prima puntata non convincono del tutto: ecco perché.

Marco Liorni si appresta a chiudere L’Eredità (l’ultima puntata del Torneo dei campioni è in programma sabato 7 giugno), ma per il bravissimo condurre romano non è ancora tempo di vacanze. La Rai infatti gli ha chiesto un impegno estivo extra per coprire tre prime serata al sabato con il game show ‘Chi può batterci’, un prodotto che potrebbe essere la ciliegina sulla torta dell’annata di Liorni che ha raccolto ascolti eccellenti con L’Eredità e ha tenuto botta contro la corazzata C’è posta per te con il talent revival ‘Ora o mai più‘.

Chi può batterci, il nuovo show di Marco Liorni

Nel futuro prossimo di Liorni c’è ora una nuova sfida. Da sabato 7 giugno 2025 infatti partirà su Rai 1 ‘Chi può batterci’, il game show andando in scena lo scorso settembre con uno numero zero ben confezionato e ora pronto a sbarcare sulla prima rete con un ciclo di tre emissioni. L’esperimento autunnale ha riscosso il 15,7% di share finendo inevitabilmente staccato da Tu si que vales (al 28,5%), ma in quell’occasione il format mostrò di avere un potenziale che ha convinto Viale Mazzini a riproporlo in pianta stabile nella primavera/estate 2025.

Gli ospiti della prima puntata (e i dubbi sul cast)

Le registrazioni delle tre puntate in onda a partire da sabato prossimo sono in corso in questi giorni negli studi Fabrizio Frizzi di Roma. E già conosciamo gli ospiti vip che animeranno la prima puntata insieme a Marco Liorni: ci saranno l’attrice Gloria Guida, il comico Max Tortora, la modella ex Grande Fratello Samira Lui, la produttrice cinematografica Rita Rusic e l’attore Massimo Ghini. Si tratta di cinque volti noti del piccolo o del grande schermo, ma l’impressione è che – al netto della bravura indiscutibile di ognuno di loro nelle rispettive professioni – la somma totale del cast di ospiti della prima puntata di Chi può batterci nel complesso sia un po’ leggerina. Una variabile, questa, che potrebbe complicare l’esordio di Marco Liorni, perché gli show in prime time – soprattutto quelli in onda il sabato sera – necessitano di nomi molto allettanti per attrarre il grande pubblico, altrimenti distratto da altri programmi. Lo scorso 21 settembre, in occasione del numero zero, la Rai ad esempio arruolò la star Romina Power (una garanzia di hype in ogni sua uscita televisiva) ma anche Max Giusti, Pierpaolo Spollon, Diana Del Bufalo e Ivan Zazzaroni. Stavolta, forse, la line-up messa a disposizione del conduttore romano risulta essere un po’ meno convincente.

Il rischio non trascurabile è quello di iniziare questa nuova avventura televisiva col piede sbagliato. Ad onor del vero, c’è anche il fattore concorrenza da tenere in considerazione. Se dieci mesi fa il numero zero di Chi può batterci dovette confrontarsi con il ‘gigante’ Tu si que vales, stavolta l’avversario su Canale 5 sarà il replay del concerto dei Pooh – Noi amici x sempre (trasmesso in prima tv lo scorso gennaio). Un grande evento sì, ma pur sempre una replica che potrebbe lasciare margine di manovra a Liorni per non sfigurare.

