L'Eredità, Elisa toppa la Ghigliottina ma sui social azzeccano grazie agli X Men La neo campionessa non ha indovinato la soluzione finale, ma sul web tutti conoscevano la saga con Halle Berry.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Mentre tutti sono in attesa del torneo dei campioni di questa sera, Elisa è diventata la nuova campionessa de L’Eredità. Nella puntata di ieri, domenica 1° giugno 2025, la concorrente è riuscita a strappare il titolo del game show di Rai 1 alla veterana Linda, in gioco da 12 puntate. Dopo aver disputato il Triello con Francesco Maria, e proprio con la campionessa in carica, Elisa ha poi battuto quest’ultima ai Cento Secondi tenendo la mano sul gong che le ha permesso di sedersi al tavolo della sua prima Ghigliottina.

180mila euro il montepremi iniziale in palio, sceso poi a 90mila dopo un solo dimezzamento, mentre le cinque parole-indizio da collegare tra loro con un unico lemma erano ‘Assalto, Mare, Bicchiere, Emozioni e X Men’. Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, la concorrente ha scritto sul suo cartellino la risposta ‘Perdere‘: "Non ho avuto l’intuizione che ogni tanto ho da casa", ha ammesso con un filo di delusione Elisa a Marco Liorni, poco prima di scoprire di non aver indovinato. La soluzione corretta, infatti, era ‘Tempesta‘, termine che sui social hanno azzeccato quasi tutti grazie al personaggio interpretato da Halle Berry nella saga degli X-Men.

Buco nell’acqua per Elisa, mentre i social indovinato: "Tempesta"

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, in tanti avevano trovato la soluzione corretta, affiancandola subito al nome del celebre personaggio della saga X-Men interpretato da Halle Berry: "Facile stasera!! Per chi conosce gli X-men!!!", "#leredita ma nooooo. Con X-MEN ero certa avesse indovinato". Un vero peccato per Elisa che comunque sarà la prima a tornare a settembre con la nuova edizione.

