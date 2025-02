L’Eredità, social scatenati contro la campionessa Katia: "La Ghigliottina non fa per te" Pioggia di critiche verso la concorrente di Napoli, per la quarta volta in finale senza successo: "Brava ma negata alla Ghigliottina".

È di nuovo Katia la campionessa de L’Eredità. La concorrente di Napoli, dipendente pubblica di professione, si è ripresa il titolo del game show di Rai 1 dopo averlo ceduto domenica sera a Matteo. Nella puntata di ieri, lunedì 10 febbraio 2025, infatti, è riuscita ad avere la meglio al Triello contro i debuttanti Roberto, libero professionista da Torino, e Chiara, medico da Capiago Intimiano (Como), per poi trionfare nella sfida dei Cento Secondi contro quest’ultima. Suo il filotto vincente che le ha permesso di accedere ancora una volta alla Ghigliottina (la quarta), con un montepremi iniziale di 185mila euro. Dopo tre dimezzamenti, Katia si è ritrovata a giocare per 23.125 euro, mente le cinque parole-indizio da collegare tra loro con un unico lemma erano Naturale, Assumere, Sexy, Olio e Parquet.

Passato il canonico minuto di tempo per riflettere, la neo campionessa ha scelto di rispondere scrivendo sul suo cartellino ‘Caldo‘: "Avevo una parola in mente che andava bene con le prime tre, poi olio mi ha depistata", ha spiegato la concorrente sottolineando che prima di scegliere la sua soluzione, era tentata dal dire ‘Atteggiamento’. Purtroppo, però, entrambe le risposte erano errate, dato che quella corretta era ‘Posa‘. "Alla prossima bisogna prenderla eh…", il saluto di Marco Liorni dando appuntamento a Katia alla puntata di stasera, dove potrà tentare di nuovo la fortuna.

Katia toppa ancora la Ghigliottina, social in fiamme: "Incompetente"

La campionessa Katia da Napoli toppa ancora la Ghigliottina. La concorrente, dopo essere riuscita a spuntarla al Triello prima contro Roberto e Chiara, e poi contro quest’ultima ai Cento Secondi, è approdata per la quarta volta (non consecutiva) al match finale de L’Eredità, senza però avere successo. Per collegare tra loro i cinque indizi, Naturale, Assumere, Sexy, Olio e Parquet, Katia ha scelto di rispondere con la parola ‘Caldo‘, mentre la soluzione corretta era invece ‘Posa‘, termine indovinato quasi all’unanimità sui social.

Proprio su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita del game show, gli utenti si sono scatenati con commenti poco carini verso la neo campionessa, rea di non aver azzeccato quella che questa volta è stata considerata una risposta ‘facile‘: "Che incompetente…", "Veramente passa la voglia di guardare, l’ignoranza della maggioranza dei concorrenti de #leredità", "Se non la centra stasera, è la conferma che Katia e la ghigliottina non si incontreranno mai!", "Katia e la ghigliottina non sono compatibili!!!", "Katia sembro io alle interrogazioni delle medie", "È proprio da ‘olio’ che ho capito che anche questa sera aveva capito un tubo, peccato, brava ma negata alla ghigliottina", "Katia sei brava, ma la ghigliottina non fa per te!".

