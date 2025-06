L'Eredità, il super campione Gabriele si beffa da solo. Social scioccati: "Avevi indovinato" Mister 300mila non ha indovinato la soluzione della Ghigliottina, eppure la sapeva: "Ma come diavolo ha fatto a sbagliare".

Gabriele Paolini ancora al tavolo della Ghigliottina. Ieri, giovedì 5 giugno 2025, l’impiegato soprannominato Mister 300mila euro (come il montepremi incassato nella sua avventura nel quiz show) è riuscito ancora una volta ad approdare al quiz finale de L’Eredità, senza però portarsi a casa il montepremi. Giunto al Triello con Antonio, ingegnere di Lucca e BiancaMaria, studentessa di Biotecnologie, Gabriele ha poi giocato ai Cento Secondi contro quest’ultima, tenendo la mano sul gong che gli ha permesso di riprovare a vincere una bella somma.

180mila euro il bottino in palio, sceso a 45mila dopo due dimezzamenti nella scelta delle cinque parole-indizio che erano ‘Rosso, Mandare, Montagna, Capello e Anima’. Passato il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, il campionissimo ha scelto di scrivere sul suo cartellino la risposta ‘Angelo‘: "Ci sto ancora pensando", ha detto il concorrente a Marco Liorni spiegando di avere in mente un’altra soluzione molto vicina a quella data. Purtroppo, Gabriele ha pensato tardi alla parola corretta, che era proprio quella che aveva in mente, ossia ‘Diavolo‘.

La beffa di Gabriele alla Ghigliottina: "Come buttar via 45k scrivendo l’esatto opposto"

Niente da fare per il campionissimo Gabriele Paolini alla Ghigliottina del Torneo dei Campioni de L’Eredità. Ieri sera Mister 300mila ha avuto una nuova occasione per vincere un bel gruzzoletto ma ha dato la risposta sbagliata. Dopo aver giocato al Triello contro Antonio e BiancaMaria, e poi con quest’ultima ai Cento Secondi, il concorrente ha provato a collegare tra loro i cinque indizi a diposizione (Rosso, Mandare, Montagna, Capello e Anima), rispondendo ‘Angelo‘, invece che la ben più corretta ‘Diavolo‘. Purtroppo, la parola giusta è arrivata nella sua mente troppo tardi, e così ha dovuto dire addio a 45mila euro.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita del game show di Rai 1, in tanti si sono rammaricati per Gabriele: "Come buttar via 45k scrivendo l’esatto opposto", "Sembra che si siano messi d’accordo per scrivere angelo….secondo me la sapeva ma ha sbagliato apposta", "A Gabrie ma dai", "Gli è venuta dopo", "Ma nooooo Gabriele! Che peccato", "Ma come diavolo ha fatto a sbagliare", "GABRIEEEE PERCHÉ ANGELO CHE AVEVI INDOVINATO", "Parola facile che il campionissimo ha toppato clamorosamente".

