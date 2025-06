L’Eredità, Biancamaria sbanca (per sbaglio) ma la Ghigliottina è sotto accusa: “Divento complottista” Si porta a casa il bottino della puntata di mercoledì 4 giugno de L'Eredità la campionessa che supera anche un pezzo da novanta: cosa è successo

Nuova puntata de L’Eredità, mercoledì 4 giugno, anzi super puntata, visto che si sta svolgendo il tradizionale Torneo dei Super Campioni, che mette uno contro l’altro i concorrenti più bravi e preparati di questa stagione del game show preserale di Rai Uno guidato da Marco Liorni. Ad arrivare questa volta alla Ghigliottina è Biancamaria, campionessa amatissima dal pubblico. Scopriamo come è andata.

L’Eredità puntata 4 giugno 2025: cosa è successo

La terza partita del Torneo dei Super Campioni dell’Eredità, che va in onda mercoledì 4 giugno 2025 su Rai Uno si apre con Marco Liorni che presenta i fortissimi concorrenti che si giocheranno la possibilità di sedersi al tavolo della Ghigliottina per tentare di portarsi a casa il montepremi finale. A sfidarsi sono Giovanni, che parte nella postazione del campione, Biancamaria, l’indimenticato Christian, infermiere potentino che in tasca il montepremi ‘monstre’ di 310.625 euro conquistato lo scorso dicembre, Laura che arriva da Castrocaro Terme, Katia dipendente pubblica da Napoli, Antonio ingegnere toscano di Lucca arrivato ieri ai 100 secondi, e il super campione dei record Gabriele.

Al gioco cruciale del Triello, arrivano due super campioni Gabriele e Christian e poi Biancamaria. A fermarsi a questo punto è Christian. A battersi ai 100 secondi, per poter arrivare alla Ghigliottina e conquistare il montepremi di puntata sono quindi Biancamaria e Gabriele. Ed è la prima a vincere la sfida e a poter giocarsi le sue carte all’ultimo step della partita di oggi di L’Eredità.

Biancamaria parte da un montepremi cumulato di 160mila euro, ma poi la scelta delle parole indizio non è sempre fortunatissima e, alla fine, si ritrova a giocare per 40mila euro. Le parole indizio che devono essere legate logicamente dalla parola che rappresenta la soluzione finale del gioco sono: ‘Porta’, ‘Donna’, ‘Maradona’, ‘Pazienza’, ‘Sede‘. La parola che Biancamaria scrive sul suo cartoncino rosso alla scadenza del tempo è "Santa" e dice, ridendo, che ci è arrivata dalla parola "Pazienza", quando non le veniva in mente niente mentre ragionava, tra se e se ha esclamato "Santa Pazienza!" e poi – quasi per sbaglio – ha notato che il termine "santa" poteva accostarsi a tutti gli altri termini. E infatti la soluzione era quella corretta e la concorrente ha incassato 40mila euro tra gli applausi del pubblico in studio.

Le reazioni social alla vittoria di Biancamaria

C’è da dire che, questi super campioni sono tutti, chi più chi meno, beniamini del pubblico e Biancamaria è apprezzatissima, tanto che sui social al momento della vittoria, piovono tanti commenti positivi, come questi: "Biancamaria bravissima quanto è bella e semplice. Sono contenta per lei". "Dopo Laura era Biancamaria la mia preferita dunque ora manca solo Laura che vince e poi sono soddisfatto da questo Torneo", "Tra maglia e santa due delle ghigliottine più facili della storia", "Senza nulla togliere agli altri magnifici, ma sono felicissimo per Biancamaria". Non manca, però, qualche fan de L’Eredità con spirito polemico: "Tra maglia e santa due delle ghigliottine più facili della storia", osserva un utente. Ma i commenti sull’eccessiva semplicità della Ghigliottina sono tanti: "Vabbè che la metà va in beneficenza, però così proprio regalati", "Mammamia stasera facilissima "santa", "Dai stasera, non lo scrivo neppure", "dai da maradona è facile, ora divento complottista". E infine, un fan pizzica Liorni: "Ma Liorni non lo sa che Santa Maradona è un film, l’ha associato allo stadio".

