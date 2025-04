L'Eredità, il 'miracolo' di Antonio alla Ghigliottina. Social dispiaciuti: "Poteva vincere di più" Il neo campione ha dimezzato ben 5 volte ma è riuscito a portarsi a casa il montepremi, e il web lo applaude: "Bravo".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Antonio di Lucca, progettista e sistemista, è il nuovo campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, mercoledì 16 aprile 2025, il concorrente è riuscito ad accedere alla sua prima Ghigliottina e, dopo una sfilza di dimezzamenti disastrosi, ha indovinato la soluzione, portandosi a casa un piccolo bottino. Dopo aver giocato al Triello con Cristina, insegnante di Pavia, e Gabriele, il super campione soprannominato Mister 300mila, Antonio ha disputato i Cento Secondi contro quest’ultimo.

Suo il match sul gong che gli ha consentito di andare alla fase finale della partita con un montepremi potenziale di 190mila euro, sceso però a 5.938 dopo ben 5 errori. Le cinque parole-indizio da collegare tra loro erano ‘Nazionale, Vera, Verifica, Doppia e Furto’: "Sulle ultime due mi si è accesa una scintilla, ma non so se l’ho cavalcata bene", ha detto il neo campione toscano prima di scoprire di aver azzeccato la soluzione. Tanta emozione per lui e molti applausi in studio, mentre sui social il pubblico si è dispiaciuto per la scarsa vincita.

Antonio vince e sui social lo applaudono: "Una dolcezza infinita"

È Antonio il nuovo campione de L’Eredità. Il concorrente di Lucca, ieri sera, è riuscito ad arrivare fino alla Ghigliottina dopo aver giocato al Triello contro Cristina e il veterano Gabriele. Proprio a quest’ultimo, poi, ha soffiato sul gong l’accesso al match finale: qui, dopo un inizio disastroso nella scelta delle cinque parole-indizio, Antonio ha azzeccato la soluzione, portandosi a casa il montepremi di ‘soli’ 5.938 euro, pochi in confronto alla cifra inziale di 190mila. La gioia e la soddisfazione per la vincita è comunque stata tanta, e anche sui social il neo campione è stata applaudito da molti.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita del game show di Rai 1, sono stati tanti gli utenti che si sono complimentati con Antonio: "Quest’uomo è di una dolcezza infinita, non eliminatelo maiii", "Io ammetto di non esserci arrivata. Quindi bravo Antonio, contenta per lui", "Peccato che abbia dimezzato così tanto. Bravo e bravi tutti noi … che comunque se l’ho indovinata io era proprio facile", "Che tenerooooooo mi dispiace poteva vincere di più", "Una delle vincite più basse….ma esulterà come un pazzo…".

