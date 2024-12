L’Eredità, addio Christian: l’eliminazione choc del ‘campionissimo’ fa esplodere il web, “Si era stancato" Nella puntata di ieri, 13 dicembre 2024, Christian è stato eliminato definitivamente dopo aver mancato la risposta (abbordabile) 'barbina'. Sul web messaggi di delusione e polemiche.

A L’Eredità termina l’era di Christian Giordano, il super campione che ha tenuto banco nell’ultimo mese nello studio del game show pomeridiano di Rai1. Nella puntata in onda ieri, venerdì 13 dicembre 2024, l’infermiere di Capaccio Paestum, 29 anni, è stato eliminato dal programma dopo aver perso lo scontro con la debuttante Carla, poi battuta da Pierfrancesco, che si è aggiudicato la puntata senza però riuscire a vincere la Ghigliottina.

Christian esce di scena dopo 25 puntate de L’Eredità e con in tasca il montepremi ‘monstre’ di 310.625 euro, frutto di 4 Ghigliottine vinte. Gli resterà il rammarico di aver fallito un record storico: per ‘soli’ 5mila euro, infatti, non è diventato il concorrente ad aver vinto di più nella storia del programma.

L’Eredità, Christian eliminato: il super campione fa flop a un passo dal record

Entrato in gioco a L’Eredità nella puntata del 15 novembre 2024 (vincendo al debutto), Christian è diventato rapidamente il concorrente più iconico di questa edizione del programma, grazie alle maxi-vincite messe a segno e alla sua bravura indiscutibile. Nel corso della puntata di ieri, però, il super campione si è inceppato inaspettatamente nella sfida con Carotta, non riuscendo ad a trovare la soluzione alla definizione "Lo è una brutta figura", ovvero ‘barbina’. Pur essendo un quesito abbastanza semplice, l’infermiere campano ha lasciato trascorrere i 45 secondi a disposizione senza dare la risposta esatta, un flop che gli è costato l’eliminazione definitiva. "Cado sulla barbina", ha commentato a caldo e con un pizzico di imbarazzo il concorrente, per poi prendere commiato dai telespettatori spendendo parole di ringraziamento:

"Colgo l’occasione per ringraziare tutti, soprattutto tu Marco che sei fantastico. E’ stata una bellissima esperienza, sono stato benissimo, sono anche riuscito a vincere qualcosa. Voglio cogliere l’occasione per salutare la mia famiglia, quindi mia mamma Maria, mio padre Giuseppe e mia sorella Carola, i colleghi che mi hanno coperto ed ultimo, ma non meno importante, EU".

Marco Liorni, incuriosito dal saluto misterioso di Giordano, ha ironizzato dicendo: "E chi vuol capire capisca". Quindi il conduttore de L’Eredità ha abbracciato calorosamente Christian tributandogli il giusto addio: "Ci dispiace, siamo ammirati per il grande campione che sei". Quindi è partita in studio la meritatissima standing ovation del pubblico all’indirizzo di un concorrente che ha scritto una pagina indelebile della storia dello show pomeridiano di Rai 1.

L’Eredità, chi è vinto la puntata di ieri (14 dicembre)

Dopo l’eliminazione di Christian, la puntata de L’Eredità ieri 13 dicembre è proseguita fino al successo di Pierfrancesco, che ha battuto il giovane Gilberto al gioco dei ‘100 secondi’ conquistando il titolo e il diritto di disputare la Ghigliottina, dove si è presentato con un montepremi di 157.500 euro, poi dimezzato un’unica volta nel corso della prova finale. Le catena di parole da collegare era composta da: ‘Consumo’, Abbigliamento’, ‘Verde’, ‘Verifica’, ‘Destinatario’. Pierfrancesco dopo i canonici 60 secondi di riflessione ha scritto sul cartoncino la parola ‘Capo’, ma la soluzione vincente era ‘Codice’.

Le reazioni dei social all’addio di Christian

Pur davanti all’affermazione di un nuovo campione, le reazioni social del popolo de L’Eredità sono state catalizzate quasi in toto dall’eliminazione del campionissimo Christian, che in queste settimane ha spaccato in due il web tra suoi fan e detrattori. Per quest’ultimi, ovviamente, ieri è stata una giornata di festeggiamenti che li ha spinti a commentare la puntata con giudizi fin troppo ingenerosi verso il campione uscente. C’è chi ha scritto: "Che uscita ridicolaaa, che figuraccia", oppure: "Christian ha fatto una figura barbina", o anche: "Non mi era simpatico Christian però il modo in cui è andato via non mi è piaciuto".

Qualcuno addirittura avanza l’ipotesi bizzarra che l’infermiere abbia deciso di auto-eliminarsi dopo aver trascorso oltre un mese nello studio del game show: "Ora lungi da me essere complottista ma un campione del genere che le sa quasi tutte sbaglia la parola barbina, facendo proprio una figuraccia? Boh", scrive un utente. E un altro aggiunge: "Comunque era palese che l’ha fatto apposta a sbagliare. Si era stancato", e ancora: "L’ha fatto apposta", ma ovviamente si tratta di una ipotesi campata in aria e smentita dall’atteggiamento di Christian, che durante il testa a testa con Carlotta fino alla fine ha provato a trovare la soluzione giusta per restare in partita.

Da segnalare, inoltre, che diversi utenti di X hanno sollevato dubbi riguardo alla dinamica che ha portato all’eliminazione del concorrente. Qualcuno, infatti, sostiene che Giordano avrebbe pronunciato la risposta esatta – ‘barbina’ – senza essere sentito: "A 17 secondi dalla fine l’ha detto barbina!", scrive un utente. E ancora "Non voglio difendere nessuno, ma il campione la parola ‘Barbina’ l’ha detta. Controllate". Anche in questo caso si tratta di una ‘teoria’ discutibile e smontata dalle stesse parole di Christian, che dopo aver mancato la risposta ha ammesso che, tra le tante parole tentate, non ha pronunciato quella vincente.

Ma più in generale, stavolta su ‘X’ sono preponderanti le reazioni di delusione per l’uscita di scena di un concorrente che nell’ultimo mese ha dimostrato di avere la stoffa del super campione. "Mi dispiace! Cristian era preparato e teneva alto il livello della trasmissione. Si goda i suoi soldi, vinti meritatamente", commenta una sua fan. "Senza Cristian sarà un susseguirsi di ignoranza. Campione vero e una persona educata. Bravo", scive un altro. E sono molti gli utenti che puntano il dito contro le critiche eccessive che spesso lo hanno accompagnato durante la sua esperienza a L’Eredità: "Azzarola, adesso dovete trovare un altro da insultare e offendere, ma visto il vostro quoziente intellettivo ridotto lo troverete subitissimo. Ciao Christian, al di là della simpatia o meno sei stato un super campione!".

