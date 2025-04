L'Eredità, doccia fredda per Cristina e i social protestano: "Non ve ne uscite tutti che la conoscevate" La neo campionessa di Pavia batte Mister 300mila ai Cento Secondi ma toppa la sua prima Ghigliottina: "Non mi viene nulla!!".

Cristina, insegnante da Pavia, è la nuova campionessa de L’Eredità. Nella puntata di ieri, martedì 15 aprile 2025, la concorrente è riuscita a strappare il titolo del game show di Rai 1 a Gabriele, Mister 300mila, che proprio in questa partita ha battuto il record di presenza in questa edizione. Giunta al Triello con il debuttante Antonio di Lucca, progettista e sistemista, e con il campionissimo Gabriele, ha disputato poi i Cento Secondi contro quest’ultimo, conquistandosi l’accesso alla sua prima Ghigliottina sul filo del gong. Il montepremi iniziale era di 200mila euro, sceso poi a 25mila dopo tre dimezzamenti nella scelta delle cinque parole-indizio che erano ‘Rivoluzione, Gialla, Lavoro, Medicina e Formato’. Passato il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, Cristina ha provato a indovinare scrivendo sul suo cartellino la risposta ‘Febbre‘: "Nella mia testa ne ho legate tre, le altre due no", ha spiegato la neo campionessa a Marco Liorni, prima di scoprire di non aver azzeccato. La soluzione corretta, infatti, era ‘Digitale‘, parola che non ha messo per nulla d’accordo il pubblico sui social.

Social divisi sulla Ghigliottina di Cristina: "Non mi viene nulla"

Sebbene Gabriele abbia battuto il record di presenze in questa edizione de L’Eredità, ieri sera è stata Cristina a prendersi il titolo di campionessa. La concorrente di Pavia, insegnante di matematica alle medie e alle superiori, ha passato prima il Triello e poi ha vinto ai Cento Secondi contro Mister 300mila. Purtroppo, però, non è riuscita a legare correttamente i cinque indizi della Ghigliottina (‘Rivoluzione, Gialla, Lavoro, Medicina, Formato), rispondendo ‘Febbre’ anziché la corretta ‘Digitale’.

Sui social, specialmente su X dove il pubblico ogni sera si riunisce per commentare la partita, in tanti avevano azzeccato la soluzione: "Credo sia giusto digitale, come avete scritto!! Bravi", "Se l’ho presa io era facile BUONA SERATA". Tanti altri, invece, brancolavano nel buio: "Non mi viene nulla!!", "Qualcosa inerente la Cina direi, ma non lo focalizzo". Mentre per qualcuno alcuni collegamenti erano proprio sconosciuti: "Ora non Ve ne uscite tutti che conoscevate la pianta digitale gialla!!! "

