L’Eredità, colpaccio di Gabriele: maxi-vincita e Liorni (perfido) fa un gesto mai fatto, “Sto morendo” Il campione Gabriele sbanca a L’Eredità, risolve la Ghigliottina senza errori e incassa 200mila euro. Festa grande in studio e sul web dopo la puntata di ieri, 30 marzo..

Festa grossa a L’Eredità. Il game show pomeridiano di Rai 1 ieri sera – domenica 30 marzo – ha vissuto una puntata speciale, coronata da una maxi-vincita. Il campione Gabriele, protagonista del programma da diversi giorni, è riuscito infatti nell’impresa di risolvere la Ghigliottina senza commettere errori, mettendosi in tasca la cifra monstre di 200mila euro. Per Gabriele si tratta della seconda vincita imponente, visto che già lo scorso 20 marzo aveva risolto il gioco finale incassando 75mila euro.

L’Eredità, puntata di ieri (30 marzo): la maxi-vincita di Gabriele

Dopo aver superato il Triello contro Ida ed Elena e il gioco dei 100 secondi contro quest’ultima, Gabriele è sbarcato alla Ghigliottina con un montepremi di 200mila euro, tenuto intatto dopo aver indovinato le cinque parole indizio senza commettere errori. La soluzione richiesta doveva legare le parole "Dare", "Palla", "Ora", "Orchestra", "Stradale". Dopo il canonico minuto di riflessione, il campione ha scritto sul cartoncino la sua soluzione: "Buca". "Il fatto che tu abbia preso tutte le parole indizio fa pensare che hai beccato subito una strada", ha osservato Marco Liorni. "La strada l’ho trovata, infatti ho scritto subito anche per non scordarla" ha scherzato Michele, che poi ha spiegato – parola per parola – i ragionamenti che l’hanno portato a dare la soluzione. "L’impressione è che le parole leghino con quella che hai scritto", ha osservato Liorni. Poi il conduttore, vista la somma enorme in palio e il pathos del momento, ha deciso di stravolgere il cerimoniale del programma, lasciando la sua postazione per piazzarsi alle spalle del concorrente e mettendo tra le sue mani il cartoncino con la risposta vincente.

"Facciamo una cosa, non la guardare. Sai i calci di rigore come fanno? Quando si girano e se il pubblico esulta vuol dire che è gol, se non esulta vuol dire che non ha segnato. Se la parola è quella io credo che sentirai qui un’esplosione di gioia, altrimenti domani è un altro giorno e ci riproveremo". Col cartoncino in mano e in evidente tensione, Gabriele ha ironizzato: "Sto morendo".

Liorni ha quindi temporeggiato per qualche secondo con un pizzico di perfidia, tenendo sulle spine Gabriele fino all’ovazione dello studio. La soluzione vincente, infatti, era proprio ‘Buca’ ed è partita la festa per Gabriele, che ha incassato 200mila euro portando il suo montepremi totale a L’Eredità – dopo 14 puntate – alla ragguardevole cifra di 275mila euro in gettoni d’oro.

Le reazioni dei social

Con Gabriele ha fatto festa anche il popolo del web de L’Eredità, che ha commentato in massa la maxi-vincita del 30enne impiegato di Mulazzo (Pisa). C’è chi ha scritto: "Troppo contenta per Gabriele, se lo merita troppo, finalmente", oppure: "BRAVO!! Finalmente un campione bravo e preparato che NON se la tira, tra l’altro!!", e ancora: "Ancora un po’ e si sentiva male!! Grande grande!! Gabriele!", "Stasera MammaRai sgancia".

Non manca, come al solito, qualcuno che polemizza sulla soluzione: "Troppo facile stasera". Ma in generale la stragrande maggioranza degli utenti ha festeggiato insieme al campione, che in queste due settimane trascorse a L’Eredità si è apprezzare per la bravura e simpatia: "Gabriele un campione completo, strabravo e umile. Con la gente come lui il mondo sarebbe migliore", osserve un utente. E un altro rende omaggio anche al conduttore: "Liorni è più felice di Gabriele! Quanto è garbato con i concorrenti!".

