L'Eredità, Andrea P. trionfa e sbanca ma la Ghigliottina fa discutere: "Come se la ride" Il campione si è portato a casa il montepremi di 10.625 al suo terzo tentativo: "Peccato che ha vinto poco. Comunque bravo e speriamo sia solo l’inizio".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Andrea P., content creator di Santa Marinella è di nuovo il campione de L’Eredità. Nella puntata di ieri, domenica 25 maggio 2025, il concorrente è riuscito a riprendersi il titolo del game show di Rai 1 e questa volta si è portato a casa anche il montepremi della sua terza Ghigliottina. Dopo un Triello giocato con Irene da Lecce e Linda da Rimini, Andrea ha disputato il match dei Cento Secondi contro quest’ultima, tenendo la mano sul gong che gli ha concesso di sedersi al tavolo della sfida finale.

170mila euro il bottino, sceso poi a 10.625 dopo quattro dimezzamenti, mentre le cinque parole-indizio da legare tra loro con un unico lemma erano ‘Attività, Orologio, Carattere, Filtro e Anno’. Appena iniziato il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, il neo campione ha scritto subito la sua risposta sul cartellino rosso: "Ho avuto un’illuminazione su una parola", ha spiegato a Marco Liorni, per poi scoprire di aver indovinato dicendo ‘Solare‘. Urla di gioia per Andrea che continuava a dire "Grazie" tra gli applausi del pubblico e i complimenti dei social, dove in tantissimi avevano azzeccato.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Andrea P. vince una Ghigliottina "Facile" per i social: "Che carino"

Settima puntata per Andrea P. di Santa Marinella a L’Eredità. Il concorrente, ieri sera, è riuscito a riprendersi il titolo di campione e a indovinare la Ghigliottina, dopo due tentativi andati a vuoto. Il content creator ha saputo infatti collegare correttamente i cinque indizi (Attività, Orologio, Carattere, Filtro e Anno) con la parola ‘Solare’, nonostante non fosse riuscito a trovare il giusto senso con Orologio e Filtro: il primo inteso come Meridiana, il secondo come protezione solare. Anche sui social la soluzione del match finale è stata indovinata dalla stragrande maggioranza degli utenti.

Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, in tantissimi hanno azzeccato la risposta, ritenendola molto semplice e complimentandosi con Andrea: "Ma che carino Andrea tutto felice!!", "Bravo Andrea!!", "Peccato che ha vinto poco. Comunque bravo e speriamo per lui sia solo l’inizio", "Tutte facili ultimamente", "Bravo Andrea e bravi noi!! Era facile stasera!!". Altri, invece, hanno criticato il campione per gli scarsi collegamenti: "Dopo la min**iata dell’orologio solare inteso come orologio col pannello solare e quella del filtro solare nella fotografia io non ti avrei dato manco sti 10000 euro", "Non ha pensato all’orologio solare, impropriamente detto meridiana, e alla protezione per la pelle ma ha indovinato lo stesso", "#Leredita come se la ride. Lo sa che non sono 10.000 euro ma molti meno vero?".

Potrebbe interessarti anche