L'Eredità, doppia beffa per BiancaMaria alla Ghigliottina mentre sui social indovinano: "Siamo tutti d'accordo" Delusione per la campionessa che ha ammesso di aver pensato alla soluzione corretta: "Ci avevo pensato, all’inizio mi era venuta in mente".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

BiancaMaria ancora campionessa de L’Eredità. Nella puntata di ieri, lunedì 12 maggio 2025, la studentessa di Biotecnologie è riuscita a riprendersi il titolo del game show di Rai 1, ma senza portarsi a casa il montepremi. Dopo un Triello tutto al femminile con la debuttante Shuela da Bologna, e Veronica, da Saluzzo (Cuneo), l’universitaria è approdata ai Cento Secondi con quest’ultima, tenendo il punto sul gong che gli ha consentito di sedersi al tavolo della Ghigliottina per la settima volta.

200mila euro il montepremi iniziale, sceso a 12.500 dopo 4 dimezzamenti, mentre le cinque parole-indizio da collegare tra loro con un unico lemma erano ‘Voce, Integrale, Totò, Hockey e Giù’. Passato il canonico minuto di tempo a disposizione per riflettere, BiancaMaria ha scelto di scrivere sul suo cartoncino rosso la risposta ‘Disco‘: "Il percorso è stato un po’ accidentato", ha ammesso la campionessa a Marco Liorni, per poi scoprire di non aver indovinato. La soluzione corretta, infatti, era ‘Maschera‘: "Ci avevo pure pensato!", ha esclamato la studentessa rammaricandosi di non aver dato retta all’istinto iniziale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

BiancaMaria toppa ma per i social era abbordabile: "In tanti abbiamo indovinato"

BiancaMaria, romana ma a Milano per studiare Biotecnologia, è di nuovo la campionessa de L’Eredità. La giovane concorrente, già vincitrice di 25mila euro, questa volta non è riuscita a portarsi a casa il montepremi in palio, non avendo indovinato la soluzione finale della Ghigliottina. Per collegare tra loro ‘Voce, Integrale, Totò, Hockey e Giù’, infatti, ha risposto con la parola ‘Disco’, mentre quella corretta era ‘Maschera’. Una doppia beffa per lei, dato che non solo non ha azzeccato, ma ha ammesso sconsolata di aver pensato alla risposta giusta nel suo ragionamento, ma di averla poi accantonata: "Ci avevo pensato, all’inizio mi era venuta in mente la parola maschera ma poi l’ho lasciata andare".

Sui social, intanto, in molti hanno trovato abbordabili gli indizi del match finale. Su X, dove ogni sera il pubblico si riunisce per commentare la partita, tantissimi spettatori hanno indovinato subito la soluzione: "#leredita Buona serata, in tanti abbiamo indovinato. A presto", "Siamo tutti d’accordo che è Maschera? Ok. Buona serata", "Stasera ho indovinato la parola è maschera, buon proseguimento di serata alla prossima con #leredita bravi a chi ha indovinato", "Maschera è la più plausibile".

Potrebbe interessarti anche