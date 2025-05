Eleonora Giorgi, il fratello Lamberto a La Volta Buona: “Il suo ultimo gesto per me, quanto mi manca” Ospite di Caterina Balivo nel daytime del pomeriggio di Rai 1, il conduttore e fratello maggiore dell’attrice ha parlato del loro rapporto familiare

Lamberto Giorgi ricorda la sorella a La Volta Buona. Ospite di Caterina Balivo oggi giovedì 8 maggio 2025 nel daytime del pomeriggio di Rai 1, infatti, lo speaker e conduttore televisivo – fratello maggiore di Eleonora Giorgi – ha parlato del suo rapporto con la compianta attrice, scomparsa lo scorso marzo all’età di 71 anni. Lamberto ha speso solo belle parole per la sorella, raccontando il loro grande legame. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Elonora Giorgi, il fratello Lamberto ricorda l’attrice a La Volta Buona

"In 60 anni mai un litigio, mai un problema" ha raccontato Lamberto Giorgi, ospite della puntata di oggi giovedì 8 maggio a La Volta Buona. Invitato nel salotto del daytime pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, il fratello maggiore di Eleonora Giorgi ha ricordato il suo bellissimo rapporto con la sorella. "Il mio rapporto con Eleonora è stato straordinario. Tante volte ci sono fratture tra fratelli e sorelle. Io fatico veramente a ricordare un litigio (…) Io ero il suo accompagnatore, ci siamo voluti bene, sin da piccolo fino all’ultimo giorno della sua vita. Quanto mi manca" ha spiegato, visibilmente emozionato, Lamberto, aggiungendo anche un paragone calcistico: "È stata lo scudetto della mia vita".

Conduttore radiofonico e televisivo (ha lavorato soprattutto per radio libere e TVR Voxson, nota rete privata di Roma), Lamberto Giorgi ha parlato anche degli ultimi giorni di vita della sorella Eleonora, scomparsa la scorso 3 marzo dopo una battaglia contro il tumore al pancreas. "Il penultimo giorno della sua vita mi vedeva angosciato e mi disse: ‘Non pensare a me, pensa al tuo lavoro’" ha raccontato il fratello maggiore dell’attrice, che ha sottolineato: "Un rapporto meraviglioso, straordinario, incredibile. A volte ci mandavamo a quel paese perché lei andava sempre di fretta, ma erano gli unici problemi che avevo con lei".

"Lei non mi ha mai detto: ‘Ho poco da vivere’, perché io mi angoscio e ha voluto proteggermi. Solo gli ultimi due mesi me l’ha detto. Ma per un anno e mezzo precedente mi ha protetto e questo non lo dimenticherò mai" ha inoltre svelato Lamberto Giorgi, che ha elogiato una volta di più Eleonora anche e soprattutto per il suo carattere e la sua infinita gentilezza: "È stata generosa fino all’ultimo giorno, rimango ancora incantato… Non ho parole, Eleonora è stata serena e disponibile fino all’ultimo giorno".

