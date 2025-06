Domenica In, Mara Venier imbarazza Elodie: c'entra Andrea Iannone. Poi le lacrime improvvise della conduttrice Nella puntata dell'8 giugno, Mara Venier propone le interviste a D'Alessio, Rizzoli ed Elodie, lasciando anche un po' di spazio alla leggerezza: cosa è successo

Nella nuova puntata del Best Of di Domenica In, condotta da Mara Venier su Rai Uno domenica 8 giugno 2025, le migliori interviste dell’edizione appena passata del contenitore domenicale più seguito nel weekend. Questa settimana la conduttrice ripropone le chiacchierate con Gigi D’Alessio, che parla della compagna Denise e dei suoi 6 figli, Andrea Rizzoli che ricorda Eleonora Giorgi ed Elodie, che si racconta tra carriera, famiglia e amore.

Domenica In, puntata 8 giugno 2025: cosa è successo

A Domenica In viene riproposta l’intervista di Mara Venier a Gigi D’Alessio, dove l’ospite si racconta tra carriera e famiglia senza dimenticare di ricordare personaggi importanti che ora non ci sono più, come Lucio Dalla e Diego Armando Maradona. Dell’artista dice: "Lucio Dalla è stato il mio timbro sul passaporto per andare oltre", mentre, parlando del grande campione, si sofferma sulla sua solitudine: "Diego, come tutti i grandissimi, è morto solo… Anche lui aveva dei difetti, era un debole. Il grande successo ti porta alla solitudine, lui è morto solo ed era un uomo solo".

Non mancano, poi, parole d’affetto per il pubblico, né scorda di sottolineare l’importanza della musica nella sua vita, dicendo che "Se quando è morta mia madre – avevo 18 anni – non ci fosse stata la musica, non so cosa avrei fatto. La musica era un confessionale, è il mio Dio, mi fa volare", e poi aggiunge: "Lascia perdere che l’artista può piacere o no, non mi interessa. Quello che mi precede è l’amore che hanno verso di me, verso la mia persona. Io sono un uomo che scrive canzoni, non sono un cantante che fa l’uomo. Sono due cose completamente diverse. Per me, essere voluto bene è qualcosa di veramente importante. Sento sempre il peso della responsabilità, mi dico che non ce la farò mai a ricambiare tutto questo amore perché è troppo".

In un secondo momento Mara Venier ammette di aver "perso il filo del discorso" e D’Alessio dà la colpa alla sua età: "Eh, ma capita…" ribatte lei e subito dopo, guardando il pubblico in studio, aggiunge: "Meno male che è mio fratello…". Il cantante ride ma poi chiarisce: "No, lo dico perché capita anche a me!" Infine, l’ospite si sofferma sul suo rapporto con la sua dolce metà Denise e i 6 figli: "La mia compagna mi ha dato la tranquillità che era un po’ che cercavo e che credo di meritare. Finalmente è arrivata. Tutti i miei figli sono stati voluti. Puoi avere una barca, una casa, i gioielli, ma l’unica cosa che è veramente tua sono i figli. Per questo dedico la mia vita a loro".

Andrea Rizzoli a Domenica In parla di Eleonora Giorgi

Mara Venier ricorda Eleonora Giorgi con bellissime parole d’affetto – "Voglio iniziare ricordando un’amica di tutti. Durante la malattia, credo che Eleonora abbia dato una grande lezione di vita a tutti noi" – e poi fa entrare in studio il figlio della compianta attrice, Andrea Rizzoli, che, a distanza di un mese (ricordiamo che è una replica), sottolinea: "L’abitudine all’assenza ancora non c’è, si naviga a vista e facciamo tesoro dei suoi insegnamenti. Per quanto mi riguarda, lei era la mia confidente, la mia sponda, le chiedevo sempre aiuto ed era la prima persona con cui volevo parlare di ciò che mi accadeva".

L’intervista, che vede Mara Venier commuoversi per quasi tutta la sua durata – spesso la vediamo con gli occhi lucidi e rossi -, procede parlando della reazione del piccolo nipote Gabriele dopo la scomparsa della nonna: "La cerca sempre. Lei gli manca, ma credo abbia accettato la sua assenza. Noi abbiamo spiegato a Gabriele che la nonna è diventata un angelo e che i regali gli piovono dal cielo. Paolo gli dice che lei continua a fargli questi regali a forma di animale e lui alza gli occhi al cielo e dice ‘grazie nonna’. Non credo potrà mai dimenticarla. Lui potrà rivedere sua nonna nei film e nelle foto che abbiamo messo ovunque. Parliamo sempre di lei".

Si continua parlando del giorno in cui la famiglia ha capito che Eleonora Giorgi aveva problemi di salute: "All’inizio stavamo male, nessuno a una notizia così sa come reagire. Il giorno del suo compleanno ha avuto un colpo di tosse, lei fumava molto ma l’acuto di quel colpo ci aveva insospettiti. Il Dottore ci ha detto delle metastasi ai polmoni. Quest’anno è stato bellissimo perché ci ha uniti. Quando abbandoni tutto e non hai niente da perdere, ti rimane solo da vivere una vita che prima non avresti vissuto, perché hai paura di offendere, del giudizio altrui. Ha perduto i lati più duri del suo carattere e ha iniziato a vivere. Una domanda che molti si fanno è il motivo per cui avesse scelto di raccontarsi al pubblico. Lei non si è mai voluta negare alle persone, perché viveva come un dovere questo legame".

Rizzoli svela anche che dopo l’intervento, quando la Giorgi pensava di essere guarita, lui e Paolo Ciavarro le avevano mentito perché avevano paura che, scoprendo che tanto dolore era stato vano, si sarebbe lasciata andare: "Dopo l’intervento, lei pensava di essere guarita. Una mattina mi chiama il Dottore e ci dice che dentro i linfonodi c’erano delle metastasi. Dissi a Paolo che non dovevamo dirlo a lei, altrimenti si sarebbe lasciata andare. Glielo abbiamo detto circa un mese dopo; quando l’ha saputo lei si è sentita male e si è sentita tradita da noi. Poi però ci ha ringraziato perché le abbiamo permesso di passare un mese e mezzo serena e perché ha capito che per noi è stato difficile mentirle, tenerglielo nascosto. Dover mentire, anche se a fin di bene, non ti fa stare bene con te stesso".

Ricordiamo poi il momento in cui la conduttrice dice ad Andrea Rizzoli: "Nessuno vi ha regalato niente", e l’ospite, un po’ imbarazzo, risponde: "Sono stato fortunato ad avere una famiglia così… ognuno di noi ha una storia che ti fa piangere, ma la vita delle persone è sempre complessa. Uno non deve stare a menarla, se è successo è perché il Signore mi ha dato gli strumenti per affrontare tutto questo".

Elodie da Mara Venier a Domenica In

Infine, entra in studio Elodie, che dice di dovere al suo pubblico l’onestà, l’autenticità e che forse è per questo motivo che l’apprezzano: "Io penso che la gente mi mandi tutto questo affetto perché sono onesta, l’ho sempre dimostrato. Odio le persone che non hanno il coraggio di essere se stesse anche perché ogni storia ha una sua dignità e ha diritto di esistere. Se qualcuno ti deve scegliere, è giusto che lo faccia sapendo la verità, al mio pubblico devo l’onestà. Voglio che mi scelga al 100% per quella che sono".

Poi l’artista ammette di essere diventata più emotiva col passare del tempo e aggiunge: "Mi rendo conto di come e quanto la vita può sorprendere. Ora il mio passato lo amo, lo guardo con altri occhi, ciò che mi ha fatto soffrire ora è la mia culla. Il tempo cambia il modo in cui guardi al dolore e questo per me è il regalo migliore che poteva farmi la vita". Della relazione con Andrea Iannone dice: "Quando l’ho visto, ho capito che volevo essere sua, che avrei voluto renderlo felice. Aveva gli occhi grandi, belli e dolci. Ma quando ci siamo conosciuti aveva lo sguardo un po’ malinconico. Mi ci sono tuffata. Sono un po’ pazza, ho questo pensiero folle che quando entro nella vita delle persone, la miglioro, penso di avere un’aura positiva che fa stare bene. Io entro e faccio cose belle. Questa è una mia convinzione, poi bisognerebbe chiedere ad Andrea. Sono molto protettiva, generosa". Infine, Elodie svela: "Io seguo Andrea nelle gare, e quando arriva sudato… Non potete capire, è molto virile". La risposta di Mara Venier la imbarazza un po’: "Insomma, sporco e sedato a te fa sangue, come si dice".

