Pamela Petrarolo a La Volta Buona: "Mio fratello scomparso da due anni, un dolore devastante" La ex gieffina commuove il salotto pomeridiano di Caterina Balivo raccontando il grande dolore affrontato dalla sua famiglia

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Tra gli ospiti della puntata di giovedì 1 maggio de La Volta Buona c’è anche Pamela Petrarolo che, nel salotto pomeridiano di Caterina Balivo, torna a raccontare il dramma che ha colpito lei e la sua famiglia.

La ex ragazza di Non è la Rai è protagonista, insieme ad altri volti noti, di uno spazio dedicato ai famosi che, a un certo punto delle loro carriere, sono un po’ scomparsi dalla tv e il pubblico ne ha perse le tracce. Tra gli altri, arrivano negli studi di Rai Uno: Marco Columbro, Joe Chiarello, Aleandro Baldi. In collegamento dalla Sardegna, dove ora fa il ristoratore c’è invece Marco Predolin.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Pamela Petrarolo, è tra gli ospiti che si accomodano sull’iconico divano dello studio de La Volta Buona. Anche lei infatti dopo aver conosciuto la fama da giovanissima, come ragazza di Non è la Rai e con qualche altra esperienza televisiva successiva, ha poi preso altre strade nella vita, tornando davanti alle telecamere, per partecipare, per esempio, all’ultima stagione del Grande Fratello appena conclusa, in team con le ex colleghe Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.

Ma la conversazione con Pamela Petrarolo diventa più toccante quando la ex ragazza di Non è la Rai racconta un dolore che riguarda la sua vita famigliare, ovvero la scomparsa del fratello Manuel. Un ragazzo di 34 anni, con un lavoro normale e una vita normale che, un giorno, non è tornato più a casa senza lasciare messaggi o dare più alcuna notizia di sé. Un vero mistero, un uomo inghiottito dal nulla, che è soprattutto un grande dolore per i suoi familiari. Racconta Pamela, faticosamente: "Le abbiamo pensato tutte, che sia entrato in qualche setta o che abbia un orientamento sessuale diverso e se ne vergogni, che sia depresso…Non sappiamo niente, nemmeno se voglia essere trovato." Dice, la ex gieffina, raccontando che la famiglia, genitori e due fratelli, non ha più nessuna notizia su Manuel ormai da due anni. Racconta la sorella, affranta: "Questa situazione è devastante, non riusciamo più a goderci nulla in questa vita, c’è un grande dolore che copre tutto, anche le cose belle. La vita ti dà e ti toglie". Una situazione di incertezza, dolore, sofferenza e infinite domande che è davvero difficile immaginare in tutta la sua vastità e che Pamela Petrarolo sintetizza in questo terribile modo: "Non viviamo più. Non sappiamo se è vivo, se è morto. Un dolore talmente grande che cancella tutte le gioie della nostra vita".

Potrebbe interessarti anche