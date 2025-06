Miriana Trevisan, chi è il figlio Nicola: la ‘dichiarazione’ alla madre (in lacrime) e il rapporto col papà Pago Il figlio della showgirl nato nel 2009 ha fatto commuovere il salotto del daytime di Rai 1 di Caterina Balivo a La Volta Buona: cosa ha detto

La tormentata storia d’amore tra Miriana Trevisan e Pago ha occupato per anni le pagine delle riviste di cronaca rosa e gossip. Dopo il ricongiungimento del 2008 (e prima della nuova separazione) la coppia ha avuto anche un figlio, Nicola. Nato nel 2009, Nicola ha oggi 16 anni e si è ‘presentato’ anche al mondo dello spettacolo accompagnando la madre, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona. Nella puntata di oggi martedì 10 giugno, infatti, il giovane ha emozionato l’intero studio del salotto del daytime pomeridiano di Rai 1. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Chi è Nicola, il figlio di Miriana Trevisan: la sua ospitata a La Volta Buona

"Se ho fatto conoscere una fidanzatina a mamma? Non lo farei mai perché le direbbe cose imbarazzanti tipo che ho dormito con lei fino ai 12 anni o che russo". Con queste parole Nicola, il figlio di Miriana Trevisan, si è presentano nello studio de La Volta Buona. Il giovane ha subito mostrato una discreta spigliatezza di fronte alle telecamere e ha accompagnato la madre, ospite di Caterina Balivo nella puntata di oggi martedì 10 giugno 2025.

Frutto dalla relazione tra Miriana Trevisan e il cantante Pago ("Ora vivo con mamma, se penso di andare a vivere da solo con papà? Mai!" ha scherzato), Nicola ha parlato proprio del suo rapporto con la madre. "È stupenda" ha ammesso Nicola, nato nel 2009, un anno dopo che i genitori erano tornati insieme (per poi lasciarsi nuovamente nel 2013) dopo la separazione che aveva messo fine al matrimonio tre anni prima. Nonostante la storia d’amore tormentata dei genitori, Nicola ha confessato di nutrire una grande ammirazione e stime nei confronti della madre. "È una delle persone più belle che conosco; ma io gliele dico ogni giorno queste cose, che la amo soprattutto" ha raccontato il ragazzo, aggiungendo: "Per me è la donna più importante che rimarrà nella mia vita per sempre, insostituibile da nessuna". Le sue parole non solo hanno emozionato Miriana Trevisan, commossa fino alle lacrime dal figlio, ma anche la padrona di casa Caterina Balivo, che ha faticato nel nascondere un’enorme tenerezza nei confronti della bellissima coppia madre-figlio.

Sul futuro, invece, il figlio di Miriana Trevisan e Pago non ha ancora le idee chiare, ma non ha escluso una possibile carriera nel mondo dello spettacolo, proprio sulle orme della madre: "Cosa sogno di fare? In realtà non lo so, per ora vado a scuola; a 16 anni è difficile sapere cosa vuoi fare da grande. La musica mi piace tanto".

