Domenica In, la Rai chiude in anticipo Mara Venier. Il retroscena e la motivazione Voci di corridoio parlano di un programma che potrebbe finire prima del previsto. Mentre la stagione del daytime sembra destinata a prolungarsi fino a giugno. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Cambiano le carte in tavola, in casa Rai. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, il programma storico condotto su Rai 1 da Mara Venier potrebbe chiudere i battenti prima del previsto. Domenica In, insomma, sembra andare controcorrente rispetto a una programmazione del daytime che invece verrà ‘allungata’ fino al termine del mese di giugno. E le motivazioni della scelta, che riguardano da vicino questioni di carattere aziendale, avrebbero ben poco a che fare con la volontà della Venier. Ecco qui sotto tutti i particolari e le ultime novità.

Domenica In, l’ipotesi chiusura anticipata per Mara Venier

A diffondere l’indiscrezione, tramite il suo canale Instagram, è stato il sito di news Davide Maggio. A quanto pare l’ennesima Domenica In condotta da Mara Venier potrebbe salutare il pubblico in anticipo. Non a fine maggio, come previsto inizialmente, né più avanti come accadrà per il resto della programmazione daytime in casa Rai. Ma l’11 maggio prossimo. A circa un mese da oggi. Insomma dietro l’angolo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"La stagione TV 2024/2025 si appresta a vivere le ultime settimane di messa in onda", scrive dunque Davide Maggio via social, "ma per l’arrivederci a settembre c’è ancora tempo, almeno per quanto riguarda il daytime della Rai, che posticipa la chiusura di un mese rispetto alle iniziali intenzioni". E ancora: "Entro la fine di maggio, le principali trasmissioni quotidiane della TV di Stato avrebbero dovuto chiudere baracca e burattini; i vertici aziendali, invece, hanno deciso di rimandare i saluti. La data che segnerà il termine della stagione slitta a venerdì 27 giugno".

Le motivazioni della scelta Rai su Domenica In

Ma la vera indiscrezione, quella che riguarda Domenica In e Mara Venier, è ancora più clamorosa. "In questo scenario", svela sempre Davide Maggio, "fa in qualche modo sorridere che uno dei pezzi forti del daytime non preveda ulteriori ‘sforzi’, anzi. Domenica In – stando a quanto ci risulta – saluterà il pubblico l’11 maggio. Mara Venier avrebbe chiuso con appena tre puntate in meno rispetto a quella che doveva essere la durata originale del daytime Rai. La ragione è discretamente risibile: contenimento dei costi".

In pratica, il programma iconico della Venier potrebbe chiudere i battenti per questioni di conti. E il tutto mentre il resto della programmazione, come detto, verrà allungato per un ulteriore mese. Fino alla fine di giugno. Ma evidentemente a Viale Mazzini le priorità sono bene definite. Una puntata in più, o una in meno, di Domenica In, dopotutto che differenza potrà mai fare?

Potrebbe interessarti anche