Domenica In, Mara Venier chiamata agli straordinari: rinviata l'ultima puntata, ecco quando chiude

Domenica In non si ferma. Lo show di punta del daytime del pomeriggio domenicale di Rai 1, infatti, proseguirà per un’altra settimana. Contrariamente a quanto annunciato da Mara Venier la scorsa settimana (quando diede appuntamento per l’ultima puntata), Domenica In chiuderà i battenti il prossimo 18 maggio. La conduttrice e padrona di casa sarà dunque chiamata agli straordinari al termine di un’altra ottima stagione dal punto di vista degli ascolti tv. Scopriamo la nuova programmazione e tutti i dettagli.

Domenica In, spostata l’ultima puntata: ecco quando finirà

La scorsa settimana Mara Venier ha dato appuntamento per l’ultima volta al pubblico di Rai 1, annunciando che il prossimo 11 maggio sarebbe andato in onda il gran finale della stagione 2024/25 di Domenica In. Come rivelato dal portale DavideMaggio, tuttavia, Rai avrebbe deciso di rinviare l’ultima puntata dello show di punta del daytime del pomeriggio domenicale di Rai 1, allungando di fatto il programma. Contrariamente a quanto detto da ‘zia Mara’, dunque, Domenica In continuerà fino a domenica 18 maggio 2025, quando andrà in onda l’ultimo appuntamento stagionale.

Lo storico contenitore della domenica di Rai 1 era già stato ‘ridotto’ per motivi di contenimento dei costi, con tre puntate in meno rispetto a quella che doveva essere la durata originale. Non è da escludere, tuttavia, che Maria Venier abbia insistito per restare accanto al marito Nicola Carraro, che ha dovuto fare i conti con vari problemi di salute, il prima possibile. Forte degli ottimi ascolti di questa stagione, però, la conduttrice ha in qualche modo ‘costretto’ i vertici Rai a continuare fino al prossimo 18 maggio, quando si potrà anche parlare di quanto successo all’Eurovision Song Contest 2025 (in onda il 17 maggio in prima serata su Rai 1, con Lucio Corsi a rappresentare l’Italia).

Le voci di chiusura e il palinsesto Rai

Fatta eccezione per Il Paradiso delle Signore (terminato lo scorso lunedì), Domenica In sarà comunque il primo programma del daytime a chiudere i battenti per lasciare spazio ai palinsesti estivi. Unomattina, Storie Italiane ed É Sempre Mezzogiorno dovrebbero terminare venerdì 30 maggio, mentre Caterina Balivo e La Volta Buona proseguiranno fino al prossimo 27 giugno, quando si concluderanno tutte le principali trasmissioni. Per Domenica In, inoltre, alcuni rumor parlano anche di chiusura definitiva, con un nuovo format di contenitore multi-tematico pronto a subentrare nel daytime del weekend di Rai 1.

