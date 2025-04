Milo Infante, la Rai finalmente lo promuove: ‘Ore 14’ sbarca in prime time (ma sarà al risparmio) Grandi novità per il conduttore che, a giugno, sarà protagonista di ben quattro prime serate sul secondo canale della rete ammiraglia: scopriamo di più.

Promozione in arrivo per il conduttore Milo Infante che da anni conduce il talk Ore 14, in onda dal lunedì al venerdì su Rai2, sfidando altri grandi successi di casa Rai, come La volta buona di Caterina Balivo, e le fiction e i programmi di Canale 5. Da quanto riportato da Davide Maggio, la Rai avrebbe deciso di offrire al conduttore una grande opportunità: quattro prime serate a giugno. Scopriamo di più su questa novità.

Ore 14, Milo Infante sbarca in prime time

Ebbene sì, dalle ultime indiscrezioni di Davide Maggio pare proprio che la Rai abbia deciso di regalare al buon Milo Infante una promozione molto importante. Il suo programma del pomeriggio di Rai2, intitolato Ore 14, potrebbe infatti approdare in prima serata con un breve ciclo di quattro puntate in onda a giugno. Una decisione che, sempre secondo i rumors, sarebbe stata presa sia per gratificare il costante impegno del conduttore alle redini del talk (con risultati soddisfacenti che spesso hanno toccato il 10% di share) che per mettere in atto un vero e proprio test.

Fonti vicine alla Rai avrebbero infatti affermato che, un eventuale successo di questo esperimento, potrebbe spalancare le porte della prima serata in maniera stabile a Milo Infante e al suo team per la prossima stagione televisiva 2025/2026. In altre parole, se la versione in prima serata del talk dovesse piacere al pubblico (con dati alla mano, ovviamente) Ore 14 potrebbe salutare definitivamente il pomeriggio di Rai2 per passare in maniera stabile all’appuntamento serale (che inevitabilmente, dovrà prevedere a quel punto un titolo diverso). Il tutto con un budget comunque non troppo esoso che, secondo le indiscrezioni, si aggererebbe attorno a 1/3 di quello assegnato invece al conduttore Antonino Monteleone per il suo programma.

Milo Infante, promozione grazie al successo di Ore 14

Una splendida promozione per Milo Infante che potrebbe dunque rivelarsi definitiva. Una decisione che i vertici Rai avranno sicuramente preso guardando al grande successo che in questi anni il conduttore è riuscito ad ottenere con Ore 14. Il suo talk, che quotidianamente porta sul piccolo schermo cronaca, attualità e politica partendo dal fatto del giorno, si presenta come un faro sui principali avvenimenti visti sia attraverso gli occhi di esperti, che attraverso lo sguardo di giovani ragazzi e ragazze, chiamati ad essere protagonisti attivi di dibattiti che riguardano la nostra società. Un format che è riuscito a conquistare il pubblico anche davanti ad altri competitor molto forti. Non rimane allora che vedere come andrà questo nuovo test per scoprire le sorti future di Ore 14.

