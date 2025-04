Domenica In, Venier in difficoltà con Marini e la madre: "Non so dove buttarmi". Poi cita Mark Caltagirone Nella puntata del 13 aprile momenti di tensione tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù, mentre la Ricciarelli conferma il flirt con l'attore: cosa è successo

Rosanna Ilaria Donato Web Content Editor Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

CONDIVIDI

Nella nuova puntata di Domenica In, trasmessa su Rai Uno domenica 13 aprile 2025, Mara Venier intervista Gianna Orrù, facendole anche una sorpresa poco apprezzata: in studio arriva la figlia Valeria Marini e l’ospite la vive come una scorrettezza da parte della conduttrice. Non mancano, infine, Roby Facchinetti, Katia Ricciarelli e Drupi. Ecco cosa è successo durante la puntata di Domenica In.

Domenica In, puntata 13 aprile 2025: cosa è successo

Si parte con la madre di Valeria Marini, Gianna Orrù, che racconta del periodo di depressione dovuto a un momento difficile della sua vita, una truffa subita in passato. Fin da subito però l’intervista prende una piega inaspettata perché, una volta annunciata, l’ospite non appare e Mara Venier chiede: "Dov’è? Dovrebbe arrivare… Non la vedo… che succede? Ah, non si apre la porta centrale… Allora facciamola entrare da un’altra parte". E così, finalmente, arriva in studio la Orrù, che dichiara: "Diciamo che sto bene, perché se vieni qua e inizi subito a dire che stai male poi la gente si scoccia pure. Sono una guerriera ma di un’ingenuità che non ha limiti. Non mi perdono di essere caduta tra le grinfie di gente così, io volevo aiutare quest’uomo con la bambina piccola. Poi che sia vero o meno non lo so. Io credevo a tutto quello che mi diceva. Non ce l’ho con me stessa, ce l’ho con lui".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Si passa a parlare della famiglia e dei sacrifici fatti per essere sempre presente: "La mia è stata una vita di grandissimo lavoro, i miei figli sono stati sempre importanti, sono io che ho lasciato mio marito. Ho fatto tutto da sola: portarli a scuola, mantenerli… Io ero a Cagliari e lui a Roma, era molto impegnato col lavoro, per cui ai figli ho sempre pensato io. Quando sono diventati grandi ed erano più facili da ‘maneggiare’, è intervenuto anche il padre. I figli soffrono sempre le separazioni, non le accettano a priori. Poi lo hanno fatto e si sono dedicati agli sport, le passioni, le vacanze. I miei figli hanno fatto una bella vita".

La Orrù racconta che ha dovuto cambiare radicalmente la sua vita per seguire sua figlia Valeria: "Ho sempre corso dietro Valeria, la mia è stata tutta una fuga da quando lei è entrata in questo mondo dello spettacolo che io non conoscevo affatto. Non avevo idea di cosa fosse e mi sono spaventata. Ho buttato via tutto, anche la mia palestra, per correre dietro a lei qui a Roma e di questo me ne dolgo molto perché amavo il mio lavoro. Non ero una disoccupata, ero molto impegnata e guadagnavo bene. Oggi dico di aver sbagliato a fare la scelta di lasciare il mio mestiere per cui avevo studiato tantissimo". "Però sei stata vicino a Valeria…" continua Mara Venier, ma l’ospite non lo vede come un valido motivo per cambiare idea: "E chi se ne frega! Lei faceva il suo percorso artistico e io le correvo dietro, era strategicamente sbagliato. Io l’ho aiutata tantissimo, molto più di quanto tutti pensiate. Io sono molto riservata, sto zitta. Valeria invece va a sbandierare tutto, ma per me le cose private devono rimanere tali. Se le utilizzi per andare sui giornali e in televisione, quello è un altro discorso, che io non approvo. Lei starà anche soffrendo per il fatto che non ci sentiamo da mesi, però non ne parli sui giornali". Quando la conduttrice le chiede: "Però vedi che Valeria è molto fragile, no?", lei risponde: "Un’altra domanda?", ma la Venier insiste: "Non vuoi parlare di Valeria?". La risposta è sempre la stessa: "Un’altra domanda?", e nel momento in cui la conduttrice le ricorda che non c’è più molto tempo per aggiustare il loro rapporto, Gianna non ha dubbi: "Pazienza! Io spero di avere abbastanza tempo per vedere conclusa questa situazione giudiziaria, voglio avere almeno questa soddisfazione".

Si passa a parlare della truffa subita nel 2018 riguardante i Bitcoin: "Lui si è inventato una persona inesistente, solo dopo abbiamo scoperto che era un amico dell’ex di mia figlia", e Mara Venier scherza: "Il Mark Caltagirone della situazione". Una volta raccontata tutta la storia, dall’inizio degli investimenti all’aiuto di Valeria che si è rivolta a un investigatore privato e ha scoperto che questa persona non era reale, la donna fa un appello: "Chi sta a casa, a prescindere, non deve mai dare una lira a questa gente. La prima cosa che bisogna fare è mandarli fuori da casa vostra, è importante". Poi aggiunge: "Io sono una persona grintosa, se dovessi raccontare tutti i problemi che io ho dovuto affrontare con Valeria… e mi faccio fregare così. Se vai in tribunale è un’esperienza che non auguro a nessuno, sembri tu il truffatore: devi essere sempre presente e rispondere a tutte le domande. Ho vissuto la depressione, non volevo intorno nessuno perché ero molto arrabbiata con me stessa. Se io racconto quanto successo, la gente non ci crede. Ho scelto la solitudine. Valeria mi è stata vicino come figlia, ma certe volte mi ha dato più fastidio che altro".

A questo punto Mara Venier lancia la clip in cui Valeria Marini ha pianto in diretta nella scorsa puntata per l’attuale situazione familiare, ma Gianna Orrù non sembra contenta di quanto visto e dice soltanto "No comment". Mara Venier, alzandosi dalla sedia per andare da lei, le chiede: "No comment, ma i tuoi occhi non mentono. Sei arrabbiatissima… con chi? Con Valeria?". Lei ribatte: "Con tutti! Ma non con il mondo!". Subito dopo la conduttrice tende un’imboscata alla Orrù, facendo entrare Valeria Marini in studio, pur sapendo che le due donne non hanno più buoni rapporti da settembre, con queste parole: "L’hai vista quanto è triste? (‘E che ci posso fare? Qual è il problema?’ commenta lei). Aspetta, stai qua. C’è una mia amica che vado a prendere…". La reazione dell’ospite è del tutto inaspettata: "No, scusa… no, me ne vado. Questo non si fa, non è corretto eh". "La Domenica delle Palme, dai. Solo questo!", così la Venier cerca di convincerla a restare. Gianna è molto contrariata e quando Valeria prova a baciarla per salutarla, lei la allontana e poi dice a Mara Venier: "Io non sono religiosa, quindi non ho problemi (ad andarsene ndr). Resto per rispetto a te e alla tua persona, perché te lo meriti, però questa cosa io non l’avrei mai fatta".

La conduttrice però chiarisce: "Io non voglio sapere le vostre cose", e poi si rivolge alla showgirl: "L’hai fatta arrabbiare molto…". Valeria Marini prova ad aprirsi con la madre che però mantiene una rigidità nei suoi confronti per tutto il tempo: "Io penso che lei sia una grande mamma, merita sostegno. Lei si è arrabbiata senza motivo. Se ho sbagliato, ti chiedo scusa, non me ne sono resa conto. Così come tu hai fatto tanto per me, io ci sono e ci sarò sempre per te. Ti meriti una rivincita, comprendo che quello che hai subito è tosto. Io all’inizio ho cercato di essere utile… Io ho la coscienza pulita, mi sono fatta in quattordici per te. L’importante, per me, è che tu abbia giustizia". Ma la madre la vede diversamente: "Se parlo, cade il soffitto. Io non sono religiosa, se mi parli di Pasqua non è che mi commuovo. Sono una persona profondamente onesta e seria, ma credimi che non sono cose inventate o fatte per avere spazio in TV. Ho avuto un ruolo che ho sempre rispettato, l’ho sempre protetta".

La padrona di casa torna sull’argomento ‘fede’ e, ridendo, ammette: "Io che volevo puntare proprio sulla Domenica della Palme, giorno di festa…", ma la Orrù non accetta nemmeno l’ulivo donato dalla produzione. Proseguendo con il tentativo di riappacificarsi con la mamma, la showgirl aggiunge: "Anche lei non ha ascoltato me in questo percorso, però capita… La giustizia è lenta ma arriva". Poi la Venier punta sulla musica: "Scusa, non hai una canzoncina da dedicarle?" chiede a Valeria. L’ospite però reagisce male all’ide: "Una canzoncina per me? Assolutamente no!", e subito dopo ricorda alla figlia: "Per principio, non si dovrebbero mai rendere pubbliche le cose private, le hai spiattellate ovunque". La Marini spiega perché si ritrova spesso a parlare di lei in pubblico: "Ma tu sei il fulcro della mia vita", e la Orrù la gela: "E allora vedi di organizzarti diversamente!". Poi scopriamo che l’ospite ha bloccato il numero della figlia sul telefono perché quest’ultima le dice: "Intanto sbloccami sull’iPhone, per favore. Come comunichiamo altrimenti? Vengo da te e citofono, però non mi apri", ma la signora Gianna resta ferma sui suoi passi: "Non ti sblocco! Io vivo da sola col mio cane e non voglio nessuno, grazie. Io sono sarda, lei è romana e di sardo non ha nulla".

Poi Valeria Marini, nonostante i numerosi tentativi, accetta che la madre non voglia essere toccata affettuosamente da lei dicendole "Ti abbraccerò quando vorrai tu", e Mara Venier la butta in caciara, facendo ridere lo studio in un momento serio: "A Pasqua (la donna non è religiosa ndr)!" Inoltre, Gianna Orrù racconta il rapporto che aveva con Valeria quando era ancora una bambina, svelando che la Marini sa suonare il pianoforte: "Ero una madre severa ma sempre presente. Da piccola Valeria era bravissima, lei ha fatto 5 anni di conservatorio e poi non ha più toccato un pianoforte. Era una figlia precisa, puntuale al minuto, poi si cambia. Era buona, brava, allegra e intelligente, non l’ho mai sentita piangere. Era molto affettuosa con me. Ho ancora le letterine che mi scriveva, anzi bisogna che mi ricordi di buttare via tutto".

A questo punto Mara Venier chiede alla showgirl di improvvisare una letterina per la mamma, che però la interrompe ("Non non le voglio sentire queste fesserie" dice) e per questo la conduttrice si trova in difficoltà: "Sta dicendo la letterina… Come ‘chi se ne frega?’ Ragazze, io non so più dove buttarmi per cercare di mettere un attimo di pace tra di voi. Sono partita dalle letterine di quando era bambina…". Ma Gianna Orrù porta avanti il suo discorso senza farsi alcun problema, come se l’unica cosa a interessarle fosse parlare di sé: "Quante mamme conosci che lasciano il loro lavoro, la loro vita, la loro città e perdono tutto per correre dietro alla figlia?", e la Venier risponde: "Nessuna". Poi l’ospite sottolinea: "Io ho sempre dato priorità ai miei figli. Ho avuto fidanzati ma tutti volevano che andassi con loro, uno in Sud America, un altro nella sua villa di Como. Ma io ho dato sempre priorità ai miei figli e non ho mai fatto venire un uomo in casa! Le tue, Valeria, sono tutte parole al vento, che non hanno né capo né coda". La Marini, ormai esausta perché non sa più cosa dire o fare per aggiustare il loro rapporto, chiarisce: "Non sono parole al vento, le sto dicendo a te. Secondo te, sono così serena dopo tutto quello che hai subito?".

Roby Facchinetti a Domenica In

Roby Facchinetti entra nello studio di Domenica In e si racconta: prima parla della famiglia, poi della carriera e del rapporto con Stefano D’Orazio, che ora gli manca ancora di più (a detta sua) e il paroliere Valerio Negrini. L’intervista parte dai suoi 5 figli: "Non sono riuscito ad essere sempre presente per i miei figli: non ho assistito ai primi giorni di scuola dei miei figli oppure alle feste del papà, ma ho vissuto la cosa più straordinaria, ho assistito alla loro nascita, ho sentito il loro primo respiro. Con i figli si rischia sempre di sbagliare, ho avuto paura di farlo, ma ho cercato di mantenere questa filosofia: I figli hanno bisogno più dei grandi esempi che delle parole, perché i discorsi si ascoltano, l’esempio invece è molto più di impatto. Ho sempre seguito questo concetto e devo dire che ho raccolto i frutti".

Non mancano parole d’affetto per il batterista e paroliere Valerio Negrini, morto a Trento nel 2013: "Era un uomo speciale, gli devo molto. Ci siamo sentiti 2 ore prima che se ne andasse. Mi disse: ‘Ci vediamo il 3 gennaio’, ma due ore dopo venne colpito da un infarto fulminante… Aveva già avuto dei problemi al cuore ma quel momento, a 70 anni, fu fatale per lui. La sera della sua scomparsa mi chiamò la moglie di Valerio, Paola, ed era disperata. Capii subito cosa fosse successo e partii con mio figlio per andare a Trento. È stato un colpo perderlo perché quando ami le persone non pensi mai che, un giorno, possano non esserci più".

A Domenica In Drupi parla della sua malattia

Tra gli ospiti in studio, anche il cantante Drupi. L’ospite si sofferma sia sulla carriera che sulla vita privata, partendo dalla gioia di aver sconfitto la sua malattia: "Sono davvero felice perché, finalmente, sono guarito. Ho avuto un tumore ai polmoni e ho vissuto un periodo difficile, ma ora sto bene. i medici sono stati i miei angeli e gli infermieri entravano cantando le mie canzoni. Ho smesso di fumare dieci anni fa, ma il tempo mi ha ‘presentato il conto’ con questa malattia. È tanto che non tocco una sigaretta, prima fumavo anche tre pacchetti al giorno". In questo momento la conduttrice fa un appello al pubblico: "Smettete tutti di fumare!"

Si passa a parlare della sua carriera e del ruolo che Mia Martini ha avuto: "Quando avevo 26 anni mi sembrava che la mia musica non stesse andando da nessuna parte e non ero certo che fosse la strada giusta. Poi Mia Martini mi fece cambiare idea, a lei devo tutto. Un giorno mi ha chiamato un amico e mi ha detto che doveva presentare un brano a Mimì da portare a Sanremo e mi chiese di presentare quel pezzo". Infine, conferma che Maria De Filippi è una sua grande fan: "Tutto vero, lei veniva spesso ad ascoltarmi quando suonavo, ma mi ricordo anche di te Mara. Una volta ti vidi in un locale di Jesolo". La conduttrice, spontanea come al solito, gli domanda: "Ma perché non ci hai provato con me, scusa?", e lui risponde: "Mi sa che io ci provai, ma tu…niente".

Katia Ricciarelli a Domenica In

L’intervista di Katia Ricciarelli comincia col botto, perché la cantante lirica conferma di aver avuto un flirt con Alberto Sordi, anche se Mara Venier ricorda: "Hai sempre negato, dicevi: ‘Mi manda rose, rose, rose… le rose sono una cosa, il resto è un’altra’. Finalmente lo hai detto". La Ricciarelli ribatte: "Non c’è niente di male a dire che ho avuto un flirt…", e la conduttrice, che vuole saperne di più, la incalza: "C’è stato sesso?". Immediata è la risposta dell’ospite: "Che è sesso? Io sesso non l’ho visto".

Poi si passa a parlare della famiglia e in particolare dell’affetto materno: "Grazie a mamma non abbiamo patito la fame, magari restava lei senza mangiare… Quando ero bambina ero talmente amata da lei che io e le mie sorelle ci sentivamo comunque felici, non avevamo bisogno di altro. Quando poi cominci a diventare qualcuno la gente si diverte a pungerti e vengono anche a chiederti qualcosa; diventa difficile coltivare anche le amicizie sincere. Io ho superato tutto questo, non voglio più sapere nulla del passato e del futuro, voglio vivere alla giornata". Subito dopo dice di essere sola in casa (a parte il suo amato cagnolino), ma che non vive questa condizione come un peso: "Vivo sola con il mio cagnolino che mi riempie la vita. Io non mi sento mai sola e consiglio di riuscire ad amare la solitudine anche se è difficile", e infine ha belle parole per l’ex compagno Pippo Baudo: "Confermo che correrei da lui in caso di bisogno, ancora oggi c’è un grande affetto".

Potrebbe interessarti anche