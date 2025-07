Mara Venier, Domenica In sempre più in bilico: gelo con la Rai dopo l'offerta di Fazio A dispetto di tutte le indiscrezioni sulla nuova stagione di Domenica In con una formula inedita, sembra che i rapporti tra Venier e Rai siano ai minimi storici.

La sua presenza era stata confermata ai palinsesti Rai. Ma a poche settimane dalla ripartenza della stagione, attorno a Mara Venier si sta muovendo qualcosa. Un progetto parallelo, forse un desiderio da realizzare, e un clima che si è fatto più freddo del previsto nella rete del servizio pubblico. Ecco cosa succede.

Mara Venier a Che Tempo Che Fa: un’idea che non piace a Rai

Negli ambienti televisivi si parla sempre più apertamente di un interessamento di Mara Venier per Che tempo che fa, lo storico programma di Fabio Fazio oggi traslocato sul Nove. Un interesse che non sarebbe solo simbolico, ma molto concreto: Venier avrebbe chiesto alla Rai di poter diventare presenza fissa al "Tavolo" del programma, ogni domenica sera, dopo la messa in onda di Domenica In.

Una proposta che però non ha trovato il sostegno di Viale Mazzini. La risposta della Rai, almeno per ora, sarebbe stata un secco no. Il motivo? Un contratto in esclusiva ancora in essere, che le impedisce di apparire in programmi di altre reti in modo continuativo, soprattutto su un canale in diretta concorrenza come il Nove. Il fatto che si tratti di una collocazione nella stessa giornata ha complicato ulteriormente la questione: apparire il pomeriggio su Rai 1 e la sera su Nove avrebbe creato un effetto "sdoppiamento" difficile da digerire per la tv di Stato.

Tensione crescente dietro le quinte

Da quel rifiuto in poi, secondo fonti vicine alla conduttrice, i rapporti tra Venier e la Rai si sarebbero raffreddati, al punto che qualcuno parla di frizioni concrete, che non si limitano alla questione contrattuale. A peggiorare il quadro, ci sarebbe anche il fatto che oggi Venier condivide lo stesso agente di Fazio, il che alimenta ulteriormente i sospetti su un possibile trasloco futuro.

Nel frattempo, la Rai ha ufficializzato la nuova stagione di Domenica In, che dovrebbe vedere Venier affiancata da Gabriele Corsi. Ma la sua assenza alla presentazione ufficiale dei palinsesti ha sollevato più di un interrogativo, soprattutto perché coincide con l’emergere insistente delle voci su un suo possibile passaggio sul Nove.

Cosa può succedere adesso

La partita è ancora aperta, ma lo scenario di un addio anticipato non è più così remoto. Se la Rai non dovesse concedere l’ok a partecipare a Che tempo che fa, non è escluso che Mara Venier decida di non rinnovare il contratto e lasciare così la sua creatura domenicale. Un rischio che in Rai conoscono bene, anche perché sostituirla non sarebbe affatto semplice. In ballo non c’è solo il destino di una conduttrice, ma l’equilibrio di un’intera giornata televisiva che da anni ruota attorno a lei. E ora quel fragile equilibrio traballa più che mai.

