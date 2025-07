Caos Rai, "Mara Venier molla Domenica In dopo Corsi": preferisce Che tempo che fa, ecco perché L’indiscrezione agita Viale Mazzini: Venier potrebbe lasciare Domenica In e la Rai per amore del marito e pensa a una nuova vita tra Milano e Che Tempo Che Fa.

Caos Domenica In. Dopo l’addio di Gabriele Corsi, il quale non sarà presente nella nuova edizione 2025-2026, il format naviga nel vortice delle incertezze (anche) a causa di una nuova indiscrezione che proviene direttamente da Viale Mazzini: Mara Venier starebbe prendendo seriamente in considerazione l’idea di lasciare la Rai, quella che per tanti anni è stata la sua casa. Le motivazioni, però, non sarebbero legate solo agli ultimi avvenimenti. Ma cosa sta succedendo realmente? Cerchiamo di capirci di più.

Mara Venier vorrebbe approdare a Che Tempo Che Fa: ecco perché

Se dovesse essere vera questa notizia, sarebbe un duro colpo da digerire non solo per la Rai ma anche per i telespettatori. A quanto pare, Mara Venier vorrebbe lasciare Domenica In. Come ogni anno, Zia Mara ha manifestato il desiderio di rallentare con il lavoro per stare più vicino al marito Nicola Carraro, alle prese con problemi di salute. Nonostante ciò, ha sempre fatto ritorno in video, anche nei momenti difficili, rimanendo legata a Domenica In e al suo pubblico. Recentemente si è parlato di una versione più corale del programma, meno incentrata su di lei, ma Mara era assente alla presentazione dei palinsesti Rai. In seguito è arrivato l’addio di Gabriele Corsi alla trasmissione, accompagnato da comunicati e precisazioni. Il settimanale DiPiù ha aggiunto un dettaglio importante: "Sì, Mara sta seriamente pensando di lasciare la Rai anche per stare più vicina al marito", secondo quanto riferito da fonti di Viale Mazzini.

Si parla di un possibile passaggio da Fabio Fazio, con la suggestione (anche abbastanza allettante) di vedere Mara al tavolo di Che Tempo Che Fa sul Nove. Sempre a DiPiù, una fonte vicina alla conduttrice ha raccontato: "Ha accolto subito con entusiasmo la proposta di Fazio, perché Che Tempo Che Fa va in onda da Milano, dove lei e il marito Nicola Carraro hanno una casa e dove ormai vivono in pianta stabile a causa di qualche guaio di salute e preferisce farsi tenere sotto controllo da specialisti di sua fiducia al San Raffaele".

Domenica In, ecco chi potrebbe affiancare Mara Venier

Inoltre, nel bel mezzo delle incertezze, le ultime indiscrezioni parlano di un possibile affiancamento per Mara Venier nella prossima edizione di Domenica In, con i nomi di Enzo Miccio e Umberto Broccoli in lizza. Tuttavia, l’idea suscita dubbi, anche perché si tratta di un’edizione speciale che celebra i 50 anni del programma. Venier non avrebbe gradito le proposte della Rete, considerando che il programma, nella sua forma attuale, è frutto del suo stile personale. Secondo alcune fonti, "Mara non si è sentita protetta e coccolata dalla Rai come avrebbe voluto". Il suo contratto scade ad agosto e, sebbene si parli di un possibile addio alla Rai e al programma, si tratta solo di voci.

