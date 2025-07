Domenica In, la Rai trova due alternative a Gabriele Corsi. Ma Mara Venier dice (ancora) no Confermata la rinuncia del conduttore, la rete ammiraglia avrebbe ritentato con nuove proposte che non avrebbero però entusiasmato la padrona di casa.

Continua la soap opera legata alla conduzione della prossima stagione di Domenica In. Inizialmente era stata confermata la co-conduzione di Mara Venier e Gabriele Corsi, ma negli ultimi giorni è arrivata la notizia della rinuncia da parte del conduttore a causa di cambiamenti in corso d’opera, i quali avrebbero reso la sua partecipazione al programma domenicale incompatibile con altri progetti. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da L’Espresso, dopo il forfait di Corsi la Rai avrebbe proposto altre due alternative, anch’esse rifiutate dalla stessa Mara Venier: scopriamo di più.

Domenica In, altri due nomi dopo il forfait di Gabriele Corsi

Da quanto riporta L’Espresso, l’idea di una conduzione corale per Domenica In non sarebbe stata ancora abbandonata del tutto dagli addetti ai lavori. Allo stesso tempo, però, Mara Venier avrebbe avanzato come unica richiesta proprio quella di mantenere le conduzioni distinte. "L’unica richiesta della conduttrice, anche sul tema Corsi, pare sia stata e continui a essere quella di mantenere distinte e separate le due conduzioni… Almeno per ora, l’idea di tentare nuovi innesti nel format domenicale, non è ancora sfumata", riporta infatti L’Espresso.

Ma non finisce qui perché, confermato il forfait di Gabriele Corsi, la Rai avrebbe proposto immediatamente i nomi di altri due possibili co-conduttori. "Gli ultimi due nomi che la direzione daytime avrebbe avanzato alla conduttrice veneziana sarebbero quelli di Enzo Miccio e Umberto Broccoli", rivela L’Espresso

Domenica In, Miccio e Broccoli come co-conduttori: la reazione di Mara Venier

Ma la vera rivelazione de L’Espresso riguarda proprio quella che sarebbe stata la reazione di Mara Venier a queste nuove proposte, ovvero Enzo Miccio e Umberto Broccoli. "Il primo, già alla conduzione di ‘Top – tutto quanto fa tendenza’ su Rai 2, non sarebbe affatto sgradito alla Venier… Dubbi e riserve, invece, su Broccoli". In altre parole, l’ipotesi di avere Enzo Miccio al suo fianco sarebbe stata accolta positivamente da Mara Venier, mentre pare non si possa dire proprio lo stesso per ciò che riguarda Umberto Broccoli.

"Il ruolo di Broccoli, nelle intenzioni dell’Azienda, sarebbe far raccontare il lungo viaggio televisivo fatto dal programma di Rai Uno…", ha poi aggiunto L’Espresso. Se è vero, però, che l’idea ha già fatto storcere il naso alla storica padrona di casa, probabilmente non sono questi i presupposti migliori per iniziare una proficua collaborazione. Cosa accadrà alla fine? La Rai riuscirà a far cedere Mara Venier? Verranno fatte nuove proposte? Non rimane che attendere le nuove puntate di questa lunga soap opera per scoprire i prossimi sviluppi.

