Mara Venier, il marito Nicola Carraro ricoverato di nuovo in ospedale. Il messaggio della conduttrice La conduttrice ha condiviso con i fan una foto che la ritrae in compagnia del marito in una stanza di ospedale e un tenero messaggio: scopriamo di più.

Non è certo la prima volta che Nicola Carraro, ex produttore cinematografico e marito di Mara Venier, si ritrova a dover passare diversi giorni in ospedale. Lo scorso 13 aprile proprio lui aveva pubblicato sui social un’immagine che lo ritraeva insieme ai suoi figli e alla figlia della conduttrice dopo essere uscito dall’ospedale, con la didascalia "Tornato finalmente a casa con un fantastico comitato di accoglienza". Qualche giorno dopo, lui stesso aveva nuovamente informato i fan di un secondo ricovero: "Sono stato male, pressione bassissima e quindi ricoverato già da due giorni. Ora sto meglio". Oggi, attraverso una foto pubblicata sui social, Mara ha fatto sapere che il marito si trova ancora in ospedale e proprio a lui ha voluto mandare un messaggio di forza: scopriamo di più.

Nicola Carraro in ospedale: il dolce messaggio di Mara Venier

Nicola Carraro è ancora ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano e accanto a lui è sempre presente la moglie Mara Venier. Nelle ultime ore, proprio la conduttrice veneta ha pubblicato tra le Instagram stories un’immagine che la ritrae nella stanza di ospedale insieme al marito seduto su una sedia a rotelle, accompagnata dal messaggio: "Daje amore mio". Nella foto sorridono entrambi, forse nel tentavo di far sapere ai loro tantissimi fan che il peggio è passato e che, nonostante la delicata situazione, continuano ad affrontare tutto con grande forza, speranza ed energia.

Nicola Carraro, i problemi di salute e i ricoveri in ospedale

Nicola Carraro ha spento ben 83 candeline proprio lo scorso 1° febbraio e negli ultimi tempi ha dovuto affrontare diversi problemi di salute che, più volte, lo hanno costretto al ricovero in ospedale. In particolare, l’ex produttore cinematografico è stato colpito da una forte polmonite e da un’ernia del disco che è arrivata a impedirgli di camminare. "Buongiorno amici, riabbracciamoci con le parole e in alto i cuori, sempre. Eccomi qua, sono tornato. Ci ho messo la bellezza di quasi 60 giorni. Una combinazione micidiale tra ernia del disco e polmoni mi ha steso, però sto molto meglio. Faccio fisioterapia, ho perso 9 chili, sono tornato a vivere a Milano e sono qua", aveva fatto sapere lo stesso Nicola attraverso i social un pò di tempo fa.

In tutto questo, Mara Venier è sempre rimasta al suo fianco e, dopo un periodo di spola tra Roma e Milano, anche la conduttrice ha deciso di trasferirsi definitivamente nel capoluogo lombardo per seguire il marito. Anche la sua Domenica In si fermerà per la pausa estiva prima del previsto, andando in onda per l’ultima puntata domenica 11 maggio. Una scelta fatta probabilmente per seguire al meglio e il prima possibile i problemi di salute di Nicola.

