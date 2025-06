Emma Marrone, l’attore Matteo Martari fa chiarezza sul presunto flirt: ecco la verità Dopo le insistenti voci secondo le quali tra i due sarebbe in corso una relazione, l’attore della serie Netflix “Maschi Veri” ha rivelato come stanno le cose.

Da qualche giorno si sono fatte particolarmente insistenti le voci che vedrebbero la cantante Emma Marrone e l’attore Matteo Martari alle prese con una nuova e sorprendente love story. L’indiscrezione è stata lanciata, in particolare, dall’esperta di gossip Deianira Marzano a seguito di una segnalazione e alcuni indizi social (like reciproci in particolare) che non sono passati inosservati. Nelle ultime ore, però, intervistato da Fanpage, l’attore Matteo Martani ha voluto fare chiarezza una volta per tutte, rivelando finalmente la verità: ecco cosa ha detto.

Emma Marrone e Matteo Martari: flirt in corso? Ecco la verità

Dopo giorni di voci e rumors non confermate ma nemmeno smentite, intervistato da Fanpage l’attore Matteo Martari, volto noto di fiction come Un passo dal cielo, I Medici, I bastardi di Pizzofalcone, Cuori e Maschi Veri, ha voluto fare chiarezza sulla situazione rivelando una volta per tutte quali sono i suoi rapporti con Emma.

Alla domanda diretta della giornalista sul gossip che negli ultimi giorni ha fatto letteralmente impazzire i fan, l’attore ha commentato: "Ti prego, aggiornami, non ne so niente", rivelando già, indirettamente, di non avere alcun legame con la cantante. Ma per fare del tutto chiarezza, una volta a conoscenza delle voci in circolazione, Matteo Martari ha dunque risposto: "È affascinante che ci siano queste analisi dei profili social, ma a occhio e croce direi che stavolta non abbiano indovinato". Insomma, pare proprio che tra Emma e Matteo in realtà non vi sia proprio nulla dal punto di vista sentimentale, ma solo una stima reciproca che li ha portati a collaborare nel video del brano di Emma dal titolo Apnea. Nulla di più.

Emma Marrone, gli amori della cantante

Pare proprio che la bella e talentuosa Emma Marrone non sia ancora riuscita a trovare l’uomo giusto, nonostante gli amori vissuti sempre con grande passione a cui abbiamo assistito nel corso degli anni. Impossibile non ricordare il legame con Stefano De Martino durato dal 2009 al 2012, proprio durante l’esperienza della cantante ad Amici di Maria De Filippi.

A seguire, nel 2013, Emma si è legata all’attore Marco Bocci, con il quale è successivamente finita, e nel 2015 ha avuto una relazione con Fabio Boriello. A seguire sono diversi i flirt che sono stati attribuiti alla cantante: tra questi, ad esempio, il modello norvegese Nikolai Danielsen, Tony Effe e Tedua, tutti però puntualmente smentiti. A questi si aggiunge poi il recente presunto ritorno di fiamma con De Martino, anche in questo caso del tutto smentito dalla stessa cantante.

