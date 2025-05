Emma Marrone, chi è il suo (presunto) nuovo fidanzato Matteo Martari: è la star della serie tv del momento Stando alle ultime voci la cantante sarebbe molto vicina all’attore tra i protagonisti di “Maschi Veri”: smentite le indiscrezioni su De Martino, chi è lui

Emma Marrone ha un nuovo amore? Stando alle ultime indiscrezioni circolate sui social, infatti, la cantante sarebbe molto vicina Matteo Martari, attore molto noto nel mondo delle fiction (visto in Un passo dal cielo, I Medici, I bastardi di Pizzofalcone, Cuori e molte altre) e più recentemente impegnato nella serie Netflix Maschi Veri. L’indizio sulla nuova fiamma di Emma è spuntato grazie a una segnalazione riportata sul profilo dell’esperta di gossip Deianira Marzano e il rumor è rapidamente scoppiato nel mondo del gossip. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Emma Marrone, la nuova fiamma è un attore?

Dopo avere emozionato il Teatro Manzoni di Milano con il racconto della sua esperienza contro il tumore, Emma Marrone è tornata a fare parlare di sé in un contesto decisamente più ‘leggero’ irrompendo nel mondo della cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime voci la cantante avrebbe ritrovato l’amore al fianco di Matteo Martari. L’indiscrezioni (ovviamente né confermata né smentita dai diretti interessati) è stato lanciata da Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha riportato una segnalazione: "Circa 2 settimane fa a Milano, mia cugina ha incontrato in pizzeria Emma Marrone, diceva di aver risposto 2 volte al telefono dicendo ‘Matte’". Gli ulteriori indizi sarebbero arrivati sui social, dove Emma e Matteo si sarebbero scambiati vari like: "Adesso stavo vedendo i profili e tutte le foto di Matteo Martari sono con i like di Emma… C’è di sicuro qualcosa sotto al 100%".

Chi è Matteo Martari

Veronese classe 1983 (quasi coetaneo di Emma Marrone), Matteo Martari ha iniziato a lavorare come modello trasferendosi a Milano a 21 anni, collaborando con vari noti marchi come Prada, Moschino, Diesel e tanti altri. Parallelamente, però, non ha mai rinunciato al suo sogno di ‘sfondare’ nel mondo della recitazione. Dopo avere frequentato la scuola di teatro Quelli di Grock nella città meneghina debutta anche a teatro e, nel 2015, esordisce al cinema nel film La felicità è un sistema complesso di Gianni Zanasi con Valerio Mastrandrea e Giuseppe Battiston. In televisione ha preso parte a numerose fiction, da Un passo dal cielo a I Medici e I bastardi di Pizzofalcone fino a Cuori e Brennero. Quest’anno ha guadagnato ulteriore popolarità grazie al successo della serie Netflix Maschi Veri (che vede anche un cameo di Ilary Blasi), dove figura tra i protagonisti insieme a Maurizio Lastrico, Pietro Sermonti e Francesco Montanari.

