Carmen Russo contro Enzo Paolo Turchi, attacco di gelosia in diretta tv: “Mi sale il sangue al cervello” Ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, l’attrice ed ex showgirl ha commentato l’esibizione del marito insieme a Matilde Brandi sulle note del “Tuca Tuca”

Carmen Russo si "sfoga" contro il marito a La Volta Buona. Ospite del salotto di Caterina Balivo nel daytime del pomeriggio di Rai 1, infatti, l’attrice ha commentato l’esibizione di Enzo Paolo Turchi insieme a Matilde Brandi sulle note del Tuca Tuca di Raffaella Carrà di ieri. Nella puntata di oggi martedì 27 maggio 2025 Carmen ha "sgridato" il marito, scherzando sulla sua gelosia. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

La Volta Buona, la puntata di oggi di Caterina Balivo

La puntata di oggi martedì 27 maggio 2025 de La Volta Buona si è aperta all’insegna del gossip. Il salotto del daytime pomeridiano condotto da Caterina Balivo ha infatti trattato le ultime news dal mondo della cronaca rosa, tra matrimoni all’orizzonte e nuovi amori. Dalle nozze imminenti di Cristiano Malgioglio alla storia d’amore tra Manuela Arcuri (ospite in studio) e Giovanni Di Gianfrancesco fino alle novità sulla relazione tra Amanda Lecciso e Iago García nata nella casa del Grande Fratello di Alfonso Signorini. Tra gli ospiti odierni a La Volta Buona, inoltre, c’era anche Carmen Russo, il cui matrimonio con Enzo Paolo Turchi è sempre stato al centro del mondo della tv e dello spettacolo.

Carmen Russo, la reazione di ‘gelosia’ per il marito Enzo Paolo Turchi

"Ieri mi sa che ho combinato un guaio perché ho fatto qualcosa in trasmissione che Carmen Russo non ha gradito…" ha scherzato Caterina Balivo, facendo riferimento al ballo del Tuca Tuca eseguito proprio ieri a La Volta Buona da Enzo Paolo Turchi insieme a Matilde Brandi. Mentre sullo schermo scorrevano nuovamente le immagini del siparietto della puntata di ieri, Carmen Russo ne ha approfittato per commentare quanto successo tra il serio e il faceto. "Anche meno! Sono gelosa, ovvio, però è più forte di me; mi sale il sangue al cervello!" ha ironizzato l’attrice ed ex vippona, che ha ‘sgridato’ sia il marito che Caterina Balivo per averli spinti l’uno nelle braccia dell’altra: "E tu poi; come insistevi!". La scherzosa gelosia di Carmen ha suscitato l’ilarità e le risate dell’intero studio Rai; l’attrice genovese si è poi presa gioco del Enzo Paolo Turchi, sposato nel 1987 e da tantissimi al suo fianco sia nella vita privata che professionale, con tantissime partecipazioni in tv insieme: "In realtà io di Matilde mi fido… Degli uomini non bisogna mai fidarsi! Enzo Paolo io lo conosco bene…".

