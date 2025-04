Stasera in TV (mercoledì 16 aprile), i consigli di Libero Magazine: torna Vanessa Incontrada con Tutto quello che ho Oltre alla fiction di Canale 5, Rai 1 trasmette il film Whitney - Una voce diventata leggenda, la vita dell'icona Whitney Houston.

Tra i migliori programmi da vedere in Tv stasera, Rai 1 propone il docufilm Whitney – Una voce diventata leggenda, il racconto della carriera e della vita di una tra le più popolari icone della musica contemporanea, scomparsa nel 2012 a soli 48 anni. Rai 2 continua invece con la messa in onda di Mare Fuori, mentre Rai 3 si dedica come sempre ai casi di cronaca e di scomparsa trattati da Chi l'ha visto?. Secondo appuntamento su Canale 5 con Vanessa Incontrada e Marco Bonini, nella mini serie tratta da una storia vera Tutto quello che ho, in cui una famiglia livornese è alle prese con la sparizione della figlia appena 18enne. Infine, attualità e approfondimenti su Rete 4 con Mario Giordano e Fuori dal coro, e su La7 con Aldo Cazzullo e Una giornata particolare.

