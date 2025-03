Mare Fuori 5, chi va e chi resta: tutte le new entry a partire dal nuovo regista Stasera, 26 marzo, andranno in onda i nuovi episodi della fortunata serie ambientata nell'IPM di Napoli. Scopriamo tutti i nuovi personaggi e chi resta.

Ci siamo. Oggi, 26 marzo, è il giorno che molti telespettatori stavano aspettando, quello in cui riparte su Rai 2 Mare Fuori con la sua quinta stagione. La fortunata serie, disponibile già dal 12 marzo su RaiPlay, ha in serbo tanti colpi di scena, new entry e storie sempre più avvincenti che appassioneranno il pubblico affezionato ai ragazzi dell’Isitituto penitenziario minorile di Napoli. Il pubblico ha imparato a lasciar andare in ogni stagione alcuni personaggi e ad accoglierne altri, altrettanto bravi che hanno contribuito al successo di questa fiction Rai tanto amata da ogni latitudine dello Stivale.

Il regista di Mare Fuori 5

La nuova stagione della serie tv ambientata all’ombra del Vesuvio vede un nuovo volto dietro la macchina da presa ovvero quello di Ludovico Di Martino che va a sostituire Ivan Silvestrini. Il nuovo regista ha voluto presentare con queste parole la sua creatura: "Per raccontare questa nuova stagione ho voluto puntare sull’autenticità, partendo dai giovani protagonisti e dalla cornice che li ospita, il carcere, luogo capace di cambiare le persone in bene o in male dove i sentimenti giovanili, costretti tra quattro mura, esplodono senza filtri: l’amore, l’amicizia, la paura e la speranza raggiungono la loro massima espressione in Mare Fuori proprio per questo".

I personaggi che non ritroveremo e le conferme della serie tv

Tra i volti a cui ci siamo abituati che però non ritroveremo in Mare Fuori 5 ci saranno: Massimiliano Caiazzo (Carmine), Matteo Paolillo (Edoardo), Clara Soccini (Crazy J) e Kyshan Wilson (Kubra). Tra i confermati invece ci sono: Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Maria Esposito, Giovanna Sannino, Vincenzo Ferrera.

Le new entry

Tra le new entry invece avremo diverse giovani promesse a partire dalla coppia di amiche inseparabili e "partner in crime" ovvero Rebecca Mogavero ed Elisa Tonelli che interpretano rispettivamente Marta e Sonia. Poi ci sono Francesco Luciani (Samuele) e Francesco Di Tullio (Federico) che vestono i panni di due criminali che provengono dal nord Italia. Infine troviamo Alfonso Capuozzo che presta il volto a Simone e Manuele Velo. Quest’ultimo sarà Tommaso. I due rappresenteranno rispettivamente due ruoli agli antipodi ovvero quello della strada e l’altro dei quartieri più benestanti della città, in altre parole sarà un "chiattillo". Prenderà infatti spiritualmente l’eredità di Nicolas Maupas che interpretava il milanese Filippo.

Quando e dove vedere Mare Fuori 5

Mare Fuori 5 andrà in onda questa sera, mercoledì 26 marzo, alle 21:30 su Rai 1. Gli episodi della serie sono disponibili anche su RaiPlay in streaming sia on demand che in diretta.

