Stasera in TV (mercoledì 9 aprile), i consigli di Libero Magazine: Vanessa Incontrada debutta con 'Tutto quello che ho' Oltre alla nuova fiction di Canale 5, ispirata a una storia vera, su Rai 1 c'è Enrico Brignano con 'Una commedia pericolosa'.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Grandi debutti in Tv questa sera, mercoledì 9 aprile. Su Canale 5 parte una nuova serie con Vanessa Incontrada e Marco Bonini dal titolo 'Tutto quello che ho': la fiction è liberamente ispirata a una storia vera, e racconta la tenacia di una madre e della sua famiglia di fronte a una sfida immensa. Su Rai 1, invece, va in onda il film Una commedia pericolosa, pellicola del 2023 diretta da Alessandro Pondi con protagonista Enrico Brignano, nei panni di Maurilio Fattardi, un uomo appassionato di investigazioni e grande fan di James Bond. Infine, Rai 3 trasmette un nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? e su Rete 4 c'è l'attualità di Fuori dal coro, mentre La7 manda in onda Aldo Cazzullo con Una giornata particolare, puntata dedicata a Il grande romanzo della Bibbia.

