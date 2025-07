Giorgia, la mamma replica a Donatella Rettore e sbotta per difendere la figlia: cosa ha detto La madre della cantante Elsa Giordano ha risposto alla frecciata di Donatella, che aveva definito la figlia “la più sopravvalutata” tra le colleghe in Italia

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

IPA

CONDIVIDI

La mamma di Giorgia non ci sta e prende le difese della figlia. Elsa Giordano, madre della cantante romana, ha infatti replicato alla stoccata di Donatella Rettore, che recentemente fa aveva definito la figlia "la più sopravvalutata" del panorama femminile della musica italiana. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Donatella Rettore e la frecciata a Giorgia: "La più sopravvalutata"

Soltanto pochi giorni fa Donatella Rettore si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera in occasione del suo 70esimo compleanno, ripercorrendo alcuni momenti chiave della sua carriera e della sua vita privata, dagli esordi al successo di ‘Kobra’ fino agli anni più bui. Oltre a svelare un retroscena inedito sulla ‘censura’ Rai e di Pippo Baudo ai tempi della scelta della nuova sigla di Domenica In, Donatella è stata anche incalzata sul suo rapporto con le altre colleghe. Interrogata sulla cantante più sopravvalutata, Rettore non ha avuto dubbi nel fare il nome di Giorgia, criticandola per la scarsa originalità: "È sicuramente molto dotata, però di nuovo non ha portato niente. Lei è l’imitazione di Whitney Houston, nasce da lì. Bravissima, ma non originale". Le sue parole si sono così aggiunte alla recente critica mossa da Mogol nei confronti di Giorgia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Interviene la madre di Giorgia: cosa ha detto (e il precedente)

A rispondere a Donatella Rettore – come detto – ci ha pensato direttamente la mamma di Giorgia, Elsa Giordano. La madre della cantante romana ha infatti preso le difese della figlia e ha replicato piccata a Rettore attraverso una storia pubblicata sui suoi profili social: "A me non sembra che Giorgia sia la copia di Whitney Houston (come dice la Rettore) però, comunque, si parla della Houston (e ho detto tutto)" ha spiegato Elsa Giordano, aggiungendo con ironia: "Auguri Donatella!".

Come detto non è la prima volta che Giorgia finisce nel mirino delle critiche di alcuni colleghi. Dopo le polemiche sanremesi, infatti, la cantante era finita nel mirino di Mogol (che le aveva consigliato di studiare canto). In quel caso fu il padre di Giorgia, Giulio Todrani, a intervenire per difendere la figlia: "Lei ha fatto la gavetta, ora mi devo sentire dire che mia figlia deve fare scuola di canto?".

Potrebbe interessarti anche