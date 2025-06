Affari Tuoi chiude con l’impresa di Vanessa ma sui social la standing ovation è per De Martino: “Ora si mette a piangere” Nella puntata del 28 giugno, quella finale, i social piangono con De Martino, mentre Vanessa beffa il Dottore in extremis: cosa è successo su Rai Uno

Affari Tuoi di Stefano De Martino torna per l‘ultima puntata su Rai Uno sabato 28 giugno 2025. A giocare è Vanessa, concorrente della regione Molise e ostetrica di professione. Vicino a sé ha il pacco numero 15 e al suo fianco, per aiutarla nella sfida contro il Dottore Pasquale Romano, c’è il marito Stefano. La coppia ha due figli. Prima di cominciare, come sempre, Thanat porta in studio la specialità del giorno: una bottiglia di Tintilia. Ecco cosa è successo nella puntata del 28 giugno di Affari Tuoi.

Affari Tuoi, puntata 28 giugno 2025: cosa è successo

La puntata di Vanessa e Stefano comincia abbastanza bene, con ben due pacchi blu eliminati nei primi minuti, tra cui quello da 100 euro. Poi un primo colpo di scena: escono i 50mila e Vanessa ironizza: "Pensiamo già al divorzio?". Subito dopo vanno via i 10mila euro, insieme ai 200 euro e i 15mila euro, e cominciano i ringraziamenti, compito affidato a Lupo che dice "ringraziamo la regia, il montaggio, il…", ma De Martino, dopo aver ringraziato a sua volta, lo interrompe e scherza: "E adesso basta, al resto pensiamo dopo". Arriva la prima chiamata del Dottore che ringrazia il pubblico in studio: "Tutti confermati a settembre!" La prima offerta è 35mila euro, cifra che Vanessa considera bellissima: "Visto il tabellone e le campane a festa, noi rifiutiamo. Stefano non vedeva l’ora di tritare l’assegno".

Non manca una prima grande batosta, perché subito dopo escono i 200mila euro, ma la situazione migliora col tiro successivo: trovano i 500 euro dopo che De Martino ha fatto una battuta su un’ostetrica e Lupo, dicendo che al momento del parto alla madre dell’opinionista la dottoressa diceva "Signora, tenga! Non spinga!". La partita prosegue con la ‘liberazione’ di Gennarino e il Dottore propone il cambio: "Il 15 è un numero che odio, sono successe tante cose brutte, però magari oggi mi porta fortuna. Per ora aspettiamo" dice Vanessa, tenendosi quindi il pacco 15. Poi altri ringraziamenti di Lupo per i tecnici e gli operatori di ripresa, col conduttore che gira per lo studio mostrando anche chi lavora dieto le quinte. In seguito, finalmente, la Tintilia viene eliminata e finisce in Valle D’Aosta, mentre Thanat consegna il piatto d’oro alla Liguria, la regione che ha ottenuto il maggior numero di specialità nel corso di questa edizione.

Altri colpi fortunati da 20 euro e 1 euro e il Dottore offre ancora 35mila euro: "Noi abbiamo sempre lavorato da quando siamo piccoli, so che significa il sacrificio, ma è l’ultima puntata e voglio giocare" dice Vanessa, e il conduttore commenta: "Spremiamo il Dottore". Tempestiva la battuta della concorrente: "Le ostetriche sono un po’ così, spremono". Poi la vera batosta, la più pesante, perché nel 9 del Veneto ci sono i 300mila euro. Come da manuale, il Dottore propone il cambio: "Ancora non me la sento, voglio dare ancora un po’ di fiducia al mio pacco, anche se non mi piace" risponde Vanessa prima di far tritare l’assegno. Dopo la tempesta, arriva il sole: eliminano 0 euro e tutti insieme ballano sulle note di Anema e Core, compresi Thanat e Lupo.

La nuova offerta è 20mila ma Vanessa punta più in alto: "Un po’ pochini, siamo in vantaggio con i rossi e mal che vada ci sono i 20mila. Quindi ringrazio ma rifiuto l’offerta e vado avanti". Nell’11 della Puglia, la new entry, trovano invece i 75mila euro e De Martino ironizza: "Ci ha puniti". Alla proposta di cambio, Vanessa spiega che tra i numeri in gioco ci sono le date di nascita dei suoi figli e la sua. Dopo aver rifiutato il cambio, la concorrente sceglie di chiamare il pacco di uno dei suoi bambini, il 20 del Lazio, che le porta molto bene perché il contenuto è ‘blu’. Si prosegue con i ringraziamenti di Lupo, che poi aggiunge: "Nella storia di Affari Tuoi, questa è l’edizione più lunga". Il conduttore ironizza: "Sarà troppo?", e lui sta al gioco: "Sì". De Martino chiude il siparietto dicendo "Siamo tutti d’accordo sul sì, è record!".

Subito dopo il Dottore si gioca il tiro successivo a carte e il conduttore, mentre toglie la pellicola sempre presente sulle carte, dice: "Siamo arrivati all’ultima puntata, ma io non capisco perché copriamo queste carte. E’ una cosa che ho chiesto, ma mi hanno detto che ci devono essere". Vanessa pesca l’offerta, che è 15mila euro, ma la rifiuta per poi perdere i 20mila euro. Una volta proposto il cambio, Vanessa punta al 19 perché è un numero importante, mentre il 15 le ricorda la morte del padre e l’incidente fatto col marito quando era incinta di Christian. Alla fine, la concorrente lascia il 15 per prendere il 19 e poi scopre di aver fatto la mossa giusta in quanto nel pacco pescato a inizio puntata c’erano solo 5 euro. "Per l’ultima puntata, soldi sicuri!" urla Stefano De Martino mentre in sottofondo c’è il suono della sirena (virtuale) di un’ambulanza.

Nel gran finale restano i 5mila euro e i 100mila euro, ma il Dottore torna all’offerta iniziale di 35mila: "Sono indecisa, ho buone sensazioni sul 19 che mi ha sempre portato fortuna. Abbiamo giocato, ci siamo divertiti tantissimo, ma abbiamo due bambini e possiamo mettere questi soldi da parte per loro, quindi accettiamo l’offerta". La coppia porta a casa 35mila euro, ma prima De Martino non manca di ringraziare il suo pubblico: "Ringrazio tutti per la fiducia, per avermi accolto nelle loro case tutte le sere. Per me è stato un onore e un privilegio accompagnarvi". Prima di svelare cosa abbiano nel pacco 19, Stefano De Martino si allenta la cravatta e poi se la toglie: è lieto fine, perché Vanessa e Stefano scoprono che avevano 5mila euro nel proprio numero. "Ci vediamo a settembre!" conclude il conduttore prima di chiudere la puntata.

Le reazioni sui social

Dopo la puntata di Affari Tuoi del 28 giugno 2025, l’ultima di questa edizione, impazzano i commenti dei fan: "Stefano, ti amiamo assai", "E ora sono affari nostri… a settembre!", "Mia zia già nel panico per stare 2 mesi senza Stefano Frammartino", "Ciao Stefano, già mi manchi", "Affari tuoi che finisce e non lo vedo più fino a settembre, saranno i 2 mesi più lunghi della mia vita", "Ora si mette a piangere #affarituoi".

