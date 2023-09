Fedez in ospedale: voci allarmanti, cosa ha fatto Chiara Ferragni L’influencer è rientrata a Milano da Parigi con un volo dell’ultimo minuto. Non si conoscono i motivi, ma diverse segnalazioni parlano di un imprevisto per il marito.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Brutte notizie in casa "Ferragnez". L’influencer Chiara Ferragni ha abbandonato in tutta fretta Parigi, dove si trovava per partecipare alla settimana della moda, ed è tornata a Milano a causa di un’emergenza. Lo ha fatto sapere lei stessa, postando nelle sue storie Instagram una foto in cui ringrazia l’amica Chiara Biasi per averla accompagnata nell’imprevisto volo di ritorno a casa. E subito, sui social, si sono scatenate le ipotesi più disparate, con alcune segnalazioni che parlano di un ricovero d’urgenza subìto da Fedez. A confermare questa ipotesi è stato anche il collega MrMarra (spalla del rapper nel podcast "Muschio Selvaggio"), che ai suoi follower di Twitch ha chiesto di mandare un abbraccio e un in bocca al lupo al cantante. Vediamo tutti i dettagli.

Chiara Ferragni e il rientro d’urgenza da Parigi

Sono ore difficili, queste, per Chiara Ferragni. L’influencer e fashion blogger italiana ha dovuto abbandonare la settimana della moda di Parigi per un’emergenza dell’ultimo minuto. E sebbene non siano ancora arrivate conferme ufficiali, pare che il motivo del suo rientro sia legato a un’operazione d’urgenza a cui è stato sottoposto il marito Fedez. Ma andiamo con ordine.

La notizia è partita dal profilo Instagram della Ferragni: l’influencer ha postato una storia in cui appariva mano nella mano con l’amica del cuore Chiara Biasi, che ringraziava con la frase "ai migliori amici che saltano sul primo aereo insieme a te quando hai un’emergenza". Di lì sono scattate le ipotesi e le supposizioni dei suoi followers, per provare a capire quale fosse il motivo della fuga a Milano di Chiara. Un primo indizio sulla situazione lo ha fornito Davide Marra, alias MrMarra, collega di Fedez nel podcast "Muschio Selvaggio". Il conduttore ha fatto intendere che si sarebbero manifestati improvvisi problemi di salute per il suo amico rapper.

Le voci sul ricovero di Fedez: che succede

"Comunque raga, mandate un abbraccio a Federico in chat e non dico altro", ha detto Marra nel corso di una diretta sul suo canale Twitch. Poi, a stretto giro di posta, sono arrivate altre indiscrezioni, questa volta provenienti dall’esperta di gossip Deianira Marzano. L’influencer ha raccontato di aver ricevuto moltissime segnalazioni su una presunta operazione d’urgenza subita dal marito della Ferragni. "Fedez è stato operato per ulcere gastriche", ha rivelato un utente Instagram alla Marzano, "è stato dimesso e ora sta bene. L’hanno operato d’urgenza per varie emorragie, però tutto ok al momento".

Nel marzo del 2022 Fedez era già stato sottoposto a un delicato intervento per la rimozione di un tumore al pancreas. Ora una seconda operazione, altrettanto pesante, anche se al momento non sono arrivate conferme di nessun tipo. Ma il rientro improvviso di Chiara Ferragni suona come un grosso campanello d’allarme.

Potrebbe interessarti anche