Fedez cede alla corte della Fagnani: sarà a Belve (il programma che voleva evitare) Secondo le ultime indiscrezioni, il rapper potrebbe essere uno dei prossimi ospiti del talk show di Rai 2. Con lui anche Raoul Bova ed Emanuele Filiberto.

Reduce da un esordio da record, con una percentuale di ascolti più che raddoppiata rispetto alla passata stagione, Francesca Fagnani continua a lavorare per mettere a punto le sue iconiche interviste per la nuova edizione di Belve. Dopo aver ospitato Stefano De Martino, Arisa e Fabrizio Corona, la conduttrice di Rai 2 è ancora alla ricerca di nuovi volti dello spettacolo da mettere sotto torchio nelle prossime puntate. Tra nomi già confermati e altri che hanno dato forfait, nelle ultime ore ha iniziato a circolare la notizia che Fagnani avrebbe trovato una nuova "vittima": Fedez.

Fedez prossimo ospite di Belve

"Ti posso dire la verità? Tu sei troppo str**za. Quando vai a Belve non ne puoi uscire bene". Erano queste le parole che Fedez aveva riservato a Francesca Fagnani durante una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio di cui la conduttrice è stata ospite. Sembrava quindi che il rapper non avesse alcuna intenzione di partecipare al programma di Rai 2, nonostante rappresenti per certi versi l’ospite perfetto per Belve: un personaggio tanto amato quanto odiato, sempre al centro dell’attenzione e delle polemiche, soprattutto in questo ultimo anno. Ora, però, Fedez avrebbe cambiato idea. Secondo quanto anticipato da Davide Maggio, il rapper sarebbe ufficialmente uno degli ospiti delle prossime puntate del talk show. Se così fosse, si tratterebbe di un vero e proprio colpaccio per Francesca Fagnani, che avrebbe così modo di confrontarsi con uno dei personaggi più discussi dello showbiz italiano.

Non è ancora stabilito in quale delle prossime puntate di Belve vedremo Fedez. Quel che è certo, invece, è che Francesca Fagnani non perderà l’occasione di pungerlo con le sue domande, portandolo a parlare delle numerose vicende che l’hanno visto protagonista soprattutto quest’anno. Dall’ormai celebre e chiacchieratissimo bacio con Rosa Chemical al Festival di Sanremo che ha causato una crisi matrimoniale con Chiara Ferragni – di cui si parla anche in una puntata di The Ferragnez – alla lite con Luis Sal, con il quale condivideva il podcast Muschio Selvaggio e che si è trasformata in un botta e risposta via social. Ovviamente, molte domande saranno dedicate alla sua storia d’amore, che ha fatto di lui e Chiara Ferragni la royal couple italiana, ai suoi figli Leone e Vittoria e, senza dubbio, anche sulla malattia che ha affrontato lo scorso anno.

Gli ospiti di Belve

Belve promette dunque di portare su Rai 2 interviste sempre più interessanti e che possano attirare l’attenzione del pubblico, come già accaduto con la prima puntata di ieri. Oltre a Fedez, tra gli ospiti già confermati per questa nuova edizione troviamo Raoul Bova ed Emanuele Filiberto di Savoia. Le trattative sarebbero ancora in corso per avere due colonne portanti di Mediaset, Maria De Filippi e Barbara D’Urso (anche se quest’ultima è ormai fuori dall’azienda). Niente da fare, invece, per Elly Schlein: se inizialmente aveva pensato di accettare l’invito di Francesca Fagnani, alla fine la segretaria del Partito Democratico si è tirata indietro.

